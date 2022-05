Softwarekonzern Werben um IT-Fachkräfte: Microsoft erhöht die Gehälter

Das US-Softwareunternehmen sorgt sich um seine Attraktivität als Arbeitgeber. Nicht nur Spitzenkräfte sollen nun mehr Geld von Microsoft erhalten.

„Wir investieren heute langfristig in jeden Einzelnen von euch“, kündigt der Microsoft-Chef an. (Foto: imago/Hindustan Times) Satya Nadella

Düsseldorf Am Montagmorgen wandte sich Microsoft-Chef Satya Nadella direkt an seine Belegschaft. „Wieder und wieder sehen wir, dass unsere Talente sehr gefragt sind“, schrieb der Manager in einer E-Mail und lobte die Mitarbeiter für ihre „bewundernswerte“ Arbeit. „Deswegen investieren wir heute langfristig in jeden Einzelnen von euch“, hieß es.

Das heißt übersetzt: Die Angestellten von Microsoft werden von der Konkurrenz abgeworben – und die Konzernspitze reagiert mit einem deutlichen Lohnplus. Das Unternehmen verdoppele nahezu das globale Budget für leistungsabhängige Gehaltserhöhungen und steigere die jährlichen aktienbasierten Vergütungsprogramme, wie es in dem vom Branchendienst „Geekwire“ veröffentlichen Memo heißt.

Die Zahlungen kommen vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem unteren und mittleren Gehaltsbereich der insgesamt 181.000 Angestellten zugute. Nadella schreibt, Microsoft habe dabei die Inflation und steigende Lebenshaltungskosten mit eingerechnet. Top-Positionen ab General Manager und Vice President seien ausgenommen.

Mit den höheren Gehältern reagiert Microsoft auf eine unzufriedenere Belegschaft. Laut einer internen Umfrage waren zuletzt nur noch zwei Drittel der Meinung, einen „guten Deal“ bei Microsoft zu bekommen. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 73 Prozent, wie „Business Insider“ berichtete.

Wie viel die insgesamt 3000 deutschen Mitarbeiter von Microsoft erhalten, ist unklar. „Die leistungsabhängigen Budgets werden von Land zu Land unterschiedlich ausfallen und auf regionalen Marktdaten beruhen“, schreibt Nadella. Die deutsche Pressestelle reagierte am Dienstag nicht auf eine Anfrage.

Was die deutschen Mitarbeiter von Microsoft erhalten, ist noch nicht bekannt gegeben worden. (Foto: imago images/Manfred Segerer) Microsoft

Die Angestellten von Microsoft erhalten ein Grundgehalt plus Boni und Aktienoptionen. Über die absoluten Beträge der Erhöhung schrieb Nadella nichts. Laut der Website „Glassdoor“ verdient ein Softwareingenieur bei Microsoft in Seattle 187.000 Dollar im Jahr, ein Softwareentwicklungsingenieur 216.000 Dollar Grundgehalt.

Harter Konkurrenzkampf für Microsoft in Seattle

Öffentlich sind die Ausgaben von Microsoft für aktienbasierte Vergütungsprogramme: 6,1 Milliarden Dollar waren es im vergangenen Geschäftsjahr. Die Aktienoptionen sind auf fünf Jahre angelegt, um die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten.

Nach Berichten auf Job-Plattformen erhalten die Mitarbeiter unterhalb der obersten Führungsriege je nach Karrierelevel 10.000 bis 150.000 Dollar jährlich in Aktien. Dieser Betrag soll sich nun um mindestens ein Viertel erhöhen.

IT-Fachkräfte sind weltweit rar und heiß begehrt. Allein in Deutschland benötigt die Wirtschaft nach Angaben der Unternehmensberatung McKinsey aufgrund der steigenden Digitalisierung aller Branchen 780.000 zusätzliche Entwickler oder andere Spezialisten.

Am Stammsitz von Microsoft im Großraum Seattle an der US-Westküste ist die Konkurrenz besonders scharf. Der Windows-Hersteller aus Redmond hatte lange Zeit den Arbeitsmarkt für IT-Experten praktisch für sich allein. Mittlerweile wirbt aber auch das in Seattle ansässige Amazon kräftig um Arbeitskräfte, wie auch verschiedene Start-ups und Google oder Facebook, die dort Satellitenbüros unterhalten.

Im vergangenen Februar kündigte Amazon beispielsweise an, sein maximales Basisgehalt von 160.000 auf 350.000 Dollar zu erhöhen, um in dem „wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt bestehen“ zu können.

