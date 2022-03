Softwarekonzern Wieder Vorstandsumbau bei SAP: Finanzchef Luka Mucic geht

Düsseldorf Bei SAP steht wieder einmal eine Neubesetzung im Vorstand an: Finanzchef Luka Mucic verlässt das Unternehmen überraschend. Der Aufsichtsrat habe sich mit dem Manager darauf „einvernehmlich“ geeinigt, hieß es Freitagabend nach Börsenschluss in einer Pflichtmitteilung. Zu den Gründen äußerte sich der Softwarehersteller nicht.

Mucic, dessen Vertrag bis 2026 laufen sollte, werde seine Tätigkeit als Finanzchef noch bis zum 31. März 2023 „in vollem Umfang“ wahrnehmen, betonte SAP gegenüber dem Kapitalmarkt. Das Kontrollgremium habe die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet.

„Wir sind Luka unglaublich dankbar für seine 26 Jahre Dienst und sein Engagement fürs Unternehmen“, erklärte Aufsichtsratschef Hasso Plattner. Der Vorstandsvorsitzende Christian Klein lobte seinen erfahrenen Kollegen als „wunderbaren Mentor“, der mit „intellektueller Großzügigkeit, seinem starken Engagement und prinzipienbasierte Führung“ ihm persönlich und der Firma enorm geholfen habe.

Am Kapitalmarkt wie auch im Unternehmen dürfte die Meldung für einige Aufmerksamkeit sorgen. Angesichts der vielen Veränderungen im Vorstand gilt Mucic, der seit 2014 im Amt ist, als Konstante. So hob Chefaufseher Plattner angesichts der Vertragsverlängerung vor zwei Jahren hervor, dass man „ein klares Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten“ sende.

Unter Investoren genießt Mucic hohe Anerkennung, weil er Fachkenntnis mit einem profunden Verständnis fürs Geschäft kombiniert. Zumal der Manager auch operativ Verantwortung trägt und beispielsweise das neue Geschäftsfeld Business Process Intelligence leitet, das in der Strategie von SAP eine zentrale Rolle spielt. Zudem ist er bei den Mitarbeitern beliebt.

Mucic hat praktisch sein gesamtes Berufsleben bei SAP verbracht. Der Jurist begann 1996 in der Rechtsabteilung, übernahm anschließend aber viele operative Aufgaben – er verantwortete Fusions- und Übernahmeaktivitäten, leitete den Bereich „Global Risk Management“ und überwachte die Geschäfte der deutschen Vertriebsgesellschaft als Finanzchef. Auf Rat seines Vorgängers Werner Brandt absolvierte er zwischenzeitlich einen berufsbegleitenden MBA.

Der Abgang von Mucic dürfte bei SAP erneut für Unruhe sorgen. In den vergangenen Jahren ist es zu zahlreichen Veränderungen im Vorstand und auf den Ebenen darunter gekommen, unter den verbleibenden Vorstandsmitgliedern ist keiner länger als vier Jahre im Amt. Dienstältester ist nun Vorstandschef Christian Klein.

