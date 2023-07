Soziale Medien Twitter-Turbulenzen geben Mastodon erneuten Nutzer-Schub

Frankfurt Die Aufregung um die Lesebeschränkungen bei Twitter treibt dem deutschen Rivalen Mastodon immer mehr Nutzer in die Arme. „Es sieht so aus, als ob die Zahl der aktiven Nutzer von Mastodon in den letzten Tagen um 110.000 gestiegen ist“, schrieb Eugen Rochko, der Gründer des deutschen Kurznachrichtendienstes, in der Nacht zum Montag. „Ich würde es vorziehen, wenn Elon Musk seine Internet-Seite während der Arbeitswoche zerstören würde. Dies ist nicht das erste Mal.“

Twitter-Eigner Musk hatte am Wochenende die Zahl der Nachrichten, die Nutzer pro Tag lesen können, limitiert. Dadurch will er verhindern, dass Firmen wie der ChatGPT-Macher OpenAI die dort verfügbaren Informationen in großem Stil abgreifen, um damit ihre Künstlichen Intelligenzen (KI) zu trainieren. Seit der Übernahme von Twitter durch den Chef des Elektroautobauers Tesla im Herbst 2022 wenden sich Nutzer und Werbetreibende von der US-Plattform ab. Musk hat sie mit erratischen Entscheidungen mehrfach vor den Kopf gestoßen.

Der Chef des Elektroautobauers Tesla hatte Twitter im Herbst 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommen. Anschließend drehte er das Unternehmen auf links und entließ etwa die Hälfte der Belegschaft. Außerdem sorgte er mit zahlreichen Entscheidungen, die er teilweise binnen Tagen wieder zurücknahm, immer wieder für Verwirrung.

Analystin Jasmine Enberg vom Research-Haus Insider Intelligence bezeichnete die Lesebeschränkungen als katastrophal für das Anzeigengeschäft. „Das macht es sicherlich nicht leichter, Werbekunden zur Rückkehr zu bewegen. Es war vorher schon schwer genug, sie zurückzugewinnen.“ Bereits seit einiger Zeit müssen sich Twitter-Nutzer erst einloggen, um Nachrichten lesen zu können. Musk bezeichnete dies als „vorübergehende Notmaßnahme“, um das Abgreifen von Daten durch Anbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) zu verhindern.

Auch andere Online-Plattformen wie Reddit haben sich in der Vergangenheit darüber beschwert, dass Firmen wie der ChatGPT-Macher OpenAI Informationen von diesen Internet-Seiten kostenfrei nutzen, um ihre KI zu trainieren. Einige fordern Gebühren für die Nutzung der Daten. Für Kai-Cheng Yang, Forscher an der Indiana University, sind die Lesebeschränkungen ein wirksames Mittel, um die Datensammelei einzuschränken. „Es ist zwar wohl noch immer möglich, aber die Methoden sind aufwändiger und weniger effizient.“

Der deutsche Konkurrent

Der deutsche Twitter-Konkurrent Mastodon ist eine kostenlose Plattform für Kurznachrichten mit einem blaues Mammut ist das Logo der Website. Einzelne Posts dürfen bis zu 500 Zeichen lang sein, auch Fotos und Videos können geteilt werden. Nachrichten werden favorisiert und Profile werden verfolgt.

Soweit ähnelt der Dienst dem US-Rivalen Twitter, dennoch unterscheiden sich die beiden Plattformen vor allem in ihrem Geschäftsmodell. Mastodon ist eine gemeinnützige Organisation ohne Werbung, die zum Großteil aus Spenden und Sponsoring finanziert wird. Zudem erscheinen Posts chronologisch, das heißt: Algorithmen - die auf Basis des Verhaltens eines Nutzers unter anderem bestimmen, in welcher Reihenfolge Posts erscheinen oder welche Werbung angezeigt wird - gibt es nicht.

Profil für Mastodon-Nutzung notwendig

Um das Mastodon-Netzwerk aktiv nutzen zu können, muss man ein Profil erstellen. Dieser Prozess unterscheidet sich vom Anmeldeprozess bei anderen sozialen Medien, weil man sich nicht bei der Seite direkt, sondern bei einem Server anmelden muss. Das ist am besten vergleichbar mit dem Erstellen einer E-Mail-Adresse. Man schließt sich einem bestimmten Dienstleister wie Outlook oder Gmail an, kann aber jede Person oder Einrichtung kontaktieren, die eine eigene Adresse hat. Das heißt in dem Fall: Unabhängig vom Anbieter wird man Teil der Community.

Sobald die Wahl für einen bestimmten Server gefallen und ein Account erstellt ist, kann man auf Mastodon Profilen folgen, Privatnachrichten senden und Themen über Hashtags verfolgen.

Mastodon ist ein dezentrales Netzwerk. Verschiedene Server, die unter anderem durch Privatorganisation oder Vereine betrieben werden, bilden zusammen die Plattform. Auch die Europäische Union (EU) und die Bundesregierung betreiben eigene Rechner.

Die verschiedenen Server unterscheiden sich in Größe und Zielgruppe, vor allem aber in ihren Nutzerbedingungen. Mit Blick auf Datenschutz, Online-Regulierung und freie Meinungsäußerung ist Letzteres eine Methode, mit den großen Dilemmata des Internets umzugehen. So können Server jeweils für sich entscheiden, ob und wann sie andere Server blockieren und auf welcher Basis - wenn überhaupt - die Inhalte ihrer Nutzer moderiert werden.

Dezentrales Netzwerk

Weil Mastodon ein dezentrales Netzwerk ist, können alle, die wollen, ein Server betreiben. So kam es dazu, dass die rechtsextreme Plattform Gap im Jahr 2019 hier aktiv wurde. Zuvor war Gap von Google und Apple gesperrt worden.

„Zwar haben wir mit der Veröffentlichung unseres Quellcodes ... auf die Möglichkeit verzichtet, zu entscheiden, wer unsere Software nutzen darf und wer nicht, aber wir können immer noch entscheiden, mit wem wir als Projekt zusammenarbeiten“, teilte Mastodon damals in einer Stellungnahme mit. Demnach werden Server, die Inhalte ihrer User mit Blick auf Sexismus und Rassismus erfolgreich moderieren, von dem Unternehmen gelistet und vorgeschlagen.

Mastodon wurde im Jahr 2016 durch Eugen Rochko gegründet und nach den in der Eiszeit lebenden Verwandten der Mammuts benannt.

Bis heute ist der Computerwissenschaftler, der in Jena studierte, mit einem Gehalt von 2400 Euro pro Monat der einzige Angestellte in Vollzeit. Gerüchte hätten ihn zur Entwicklung der Twitter-Alternative gebracht, sagte Rochko Anfang 2022 im Reuters-Interview. Damals erwog PayPal-Gründer Peter Thiel den Kauf von Twitter. Sechs Jahre später übernahm Thiels ehemaliger Co-Chef Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar.

Mehr: So hat ChatGPT mein Business aufgebaut