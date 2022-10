Soziale Netzwerke Kanye West kauft Plattform Parler – doch die Zahlen der rechten Netzwerke sind mau

Nach Donald Trump hat nun auch der Rapper seine eigene Plattform. Eine exklusive Datenanalyse zeigt: Die rechten Anbieter können mit Twitter und Co. nicht mithalten.

Nach seinem Rauswurf bei Twitter und Instagram wegen antisemitischer Äußerungen will der Rapper das soziale Netzwerk Parler übernehmen. (Foto: dpa) Kanye West

San Francisco, New York In die Welt der konservativen Twitter-Konkurrenten kommt Bewegung: Kanye West, bekannter Rapper und Ex-Mann von Kim Kardashian, will die Social-Media-Plattform Parler kaufen. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Der Milliardär, der seinen Namen in „Ye“ geändert hat, hatte in der Vergangenheit bereits mit einer Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner geliebäugelt und zuletzt vor allem mit antisemitischen Äußerungen für Skandale gesorgt. Unter anderem warf er dem Rapper Sean „Diddy“ Combs vor, von Juden kontrolliert zu sein. Deshalb wurde der 45-Jährige bei Twitter und Instagram blockiert.

Anfang dieses Monats geriet er zudem in die Kritik, weil er zur Präsentation seiner Kollektion auf der Pariser Modewoche ein „White Lives Matter“-T-Shirt trug. Daraufhin stellte der Sportartikelriese Adidas die Kooperation mit dem Künstler auf den Prüfstand.

Kanye West sichert sich mit Parler ein eigenes Sprachrohr