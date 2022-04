Soziales Netzwerk Der Twitter-Deal: Darum könnte Elon Musks Übernahme scheitern

Der Tesla-Chef will den Nachrichtendienst kaufen und neu ausrichten. Twitter hingegen weigert sich, Musks Angebot anzunehmen. Ist die Übernahme überhaupt möglich?

Der Tesla-Chef bietet 43 Milliarden für den Dienst. Doch eine Übernahme ist nicht ohne Weiteres möglich. (Foto: Reuters) Elon Musk will Twitter übernehmen

Dass Elon Musk bekennender Fan der Social-Media-Plattform Twitter ist, ist kein Geheimnis. Der 50-jährige Unternehmer hat mit seinen Tweets bereits Aktienkurse diverser Kryptowährungen zum Anstieg oder zu Fall gebracht. Nun geht der Unternehmer einen Schritt weiter – und will Twitter kaufen.

Eine Übernahmeattacke hatte man bereits vermutet, nachdem er einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens ausgeschlagen hatte. Damit hätte er sich verpflichtet, seinen Anteil nicht über 14,9 Prozent zu erhöhen.

Musk will Twitter übernehmen: So wehrt sich der Kurznachrichtendienst

Während laut einer Umfrage auf Twitter, die von dem Account „Bitcoin Archive“ – einem freien Newsletter – erstellt wurde, derzeit rund 73 Prozent der User für den Kauf stimmen, gab Twitter am Freitag die erste Maßnahme bekannt, um die Übernahme zu erschweren. Mit einer sogenannten „Giftpille“ will der Dienst sich zur Wehr setzen.

Musk reagierte prompt mit einer Breitseite. „Das Gehalt des (Twitter-)Vorstands wird Null Dollar betragen, wenn mein Angebot erfolgreich ist“, twitterte er am Montag.

Kann der Kauf unter diesen Umständen gelingen? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum will Elon Musk Twitter kaufen?

Musk hält bereits rund neun Prozent an Twitter – und hat große Pläne. Die Plattform soll unter seiner Leitung von der Börse genommen und komplett überarbeitet werden. Das Motiv sei laut Musk nicht „Geld zu verdienen“, sondern die Redefreiheit auf der Plattform zu stärken.

„Ich habe in Twitter investiert, weil ich an sein Potenzial glaube, eine Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt zu sein, und weil ich glaube, dass freie Meinungsäußerung ein gesellschaftliches Gebot für eine funktionierende Demokratie ist“, hatte der Tesla-CEO in seinem Übernahme-Schreiben mitgeteilt. „Twitter hat ein außergewöhnliches Potenzial. Ich werde es freisetzen.“ Wenn Twitter das Angebot ablehnt, dann „müsste ich meine Position als Aktionär überdenken“, schrieb Musk.

Was bietet Elon Musk für Twitter?

Musk bietet den Twitter-Aktionären 54,20 Dollar je Aktie – was auf eine Gesamtbewertung von 43 Milliarden Dollar hinausläuft. Eine stattliche Summe, selbst für den reichsten Mann der Welt. Wenn Musk einen Kredit aufnimmt oder Tesla-Aktien verkauft, wäre der Kauf dennoch möglich.

Wie findet Twitter Musks Angebot?

Der Verwaltungsrat von Twitter hat eine sogenannte „Poison Pill“ (zu Deutsch: Giftpille) verabschiedet, eine Maßnahme, die Firmen ergreifen können, um eine feindliche Übernahme abzuwehren. Sie soll das Unternehmen davor schützen, dass Musk mehr Anteile am Konzern erwirbt. Außerdem ermöglicht die Regelung die Ausgabe neuer, günstigerer Aktien an andere Aktionäre.

Dadurch wird Elon Musks Übernahme erschwert. Sie ist jedoch nach wie vor möglich, denn das Gremium behält sich vor, einem Verkauf zuzustimmen, „wenn der Vorstand der Meinung ist, dass dies im besten Interesse von Twitter und seinen Aktionären liegt“, hieß es in einer Mitteilung der Social-Media-Plattform.

Experten halten Musks Angebot außerdem für zu niedrig. So etwa Mostafa Akbari-Hochberg, CEO von Holobuilder. „Bei 65 Dollar oder mehr je Aktie wäre die Stimmung ganz anders“. Denn unschlagbar ist Musks Angebot nicht: Vor gut einem Jahr lag die Twitter-Aktie bei fast 70 Dollar.

Wie reagieren die Aktionäre?

Unter den Aktionären gibt es großen Unmut: Ein Aktionär des Unternehmens startete wegen angeblichen Wertpapierbetrugs eine potenzielle Sammelklage gegen Musk. Das teilte die zuständige Anwaltskanzlei in Boston mit. Musk soll sein Twitter-Investment nicht innerhalb der gesetzlichen Meldefrist öffentlich gemacht haben, so der Vorwurf. Dadurch sei eine Börsenreaktion hinausgezögert und der Aktienkurs künstlich niedrig gehalten worden, während Musk seinen Anteil weiter ausbaute.

Bereits der Kauf seiner Twitter-Aktien stellt für Musk das bisher größte Investment außerhalb seiner Tesla- und SpaceX-Unternehmungen dar. Da er darüber hinaus in zahlreiche Projekte verwickelt ist, vermuten Beobachter, Musk könne sich endgültig verzetteln. Viele Tesla-Aktionäre dürften deshalb aufatmen, wenn die Twitter-Übernahme scheitert.

Wie hat die Tesla-Aktie auf Musks Angebot reagiert?

Für Tesla war Musks Übernahmeoffensive offenbar keine gute Nachricht: Nach Bekanntmachung seines Angebots vergangenen Donnerstag fiel die Aktie um zwei Prozent. Es bestehen so gut wie keine Synergien zwischen Twitter und dem Elektroautohersteller.

Wie hat die Twitter-Aktie reagiert?

Die Twitter-Aktien legten am Montag von 3,5 Prozent auf 46,68 Dollar zu. Das liegt aber deutlich unter den 54,20 Dollar, die Musk pro Aktie bietet.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Musk Twitter tatsächlich bekommt?

Auf einer Konferenz hatte Musk am vergangenen Donnerstag gesagt, er sei sich nicht sicher, ob er „tatsächlich in der Lage sein wird, (Twitter) zu erwerben“. Er fügte hinzu, dass es seine Absicht sei, „so viele Anteilseigner zu behalten, wie es das Gesetz zulässt“, anstatt selbst alleiniger Eigentümer des Unternehmens zu bleiben.

Wie am Freitag bekannt wurde, hat Twitter nun die Investmentbank JP Morgan hinzugezogen, um auf das feindliche Übernahmeangebot zu reagieren. Dabei hat Twitter nach Angaben eines Insiders auch Interesse an einer Übernahme durch andere Parteien gezeigt, darunter die auf Technologie spezialisierte Private-Equity-Firma Thoma Bravo, wie die „New York Post“ am Donnerstag berichtete.

