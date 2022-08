Soziales Netzwerk Elon Musk nennt neue Argumente zur Absage des Twitter-Kaufs

New York Elon Musk hat ein weiteres Kündigungsschreiben zur Absage der Twitter-Übernahme geschickt. Es seien Fakten ans Licht gekommen, die eine zusätzliche und eindeutige Grundlage für die Beendigung der Übernahme lieferten, teilten Musks Anwälte am Dienstag mit. Diese seien Twitter vor der ersten Absage der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme bekannt gewesen, aber nicht veröffentlicht worden.

Twitter-Aktien gaben im vorbörslichen US-Handel am Dienstag knapp drei Prozent auf 38,99 Dollar nach und entfernten sich damit weiter von dem ursprünglichen Angebotspreis des Tesla-Chefs von 54,20 Dollar.

Es sei für den Fall, dass das erste Kündigungsschreiben vom 8. Juli als ungültig angesehen werde, ein zusätzlicher Kündigungsbrief verschickt worden, sagte Musk. Einer Gerichtsakte vom Montag zufolge hat Musk von dem ehemaligen Sicherheitschef von Twitter Informationen über die Erfassung von Spam-Konten eingeholt.

Peiter Zatko, der frühere Sicherheitschef, wirft Twitter vor, fälschlicherweise zu behaupten, einen soliden Sicherheitsplan zu haben und dem Nutzerwachstum Vorrang vor der Reduzierung von Spam zu geben.

Musk hatte im April angekündigt, Twitter für rund 44 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen, und den Kauf dann im Juli mit Verweis auf Falschaussagen zur Anzahl der Scheinkonten auf der Plattform wieder abgeblasen. Zudem wollte er auch die vorab vereinbarte Auflösungsgebühr in Höhe von einer Milliarde Dollar nicht zahlen.

Der US-Kurznachrichtendienst hat Musk verklagt und will durchsetzen, dass Musk die Übernahme zum vereinbarten Preis vollzieht. Der Prozess soll am 17. Oktober im US-Bundesstaat Delaware beginnen. Twitter wirft Musk vor, den Deal zu sabotieren, weil er nicht länger seinen Interessen dient.

Wedbush-Analyst Dan Ives zufolge machen die Aussagen des Whistleblowers den Twitter-Fall „komplizierter“. Alle Augen seien nun auf das Verfahren in Delaware gerichtet, schrieb er am Dienstag. Beide Anwaltsteams bereiteten sich auf einen „beispiellosen Kampf um den 44-Milliarden-Dollar-Twitter-Deal vor“. Zatkos Aussage könne Musk dabei „einen dringend benötigten kleinen Sieg bescheren“.

Musks Anwaltsteam hat Zatko vorgeladen, am 9. September vor dem Gericht in Delaware auszusagen. „Wichtig ist, dass Zatko behauptet, dass Twitter keine genaue Zählung der Anzahl von Spam- und gefälschten Bot-Konten auf seiner Plattform hat. Das wird für das Musk-Team im Vordergrund stehen“, so Analyst Ives. Insbesondere das Timing der Zatko-Aussage spiele Musk in die Karten.

Es gebe eine Reihe möglicher Ergebnisse des Verfahrens, darunter etwa ein Vergleich, eine von Musk zu begleichende Trennungsgebühr von einer Milliarde Dollar, ein erzwungener Deal und eine Vielzahl anderer Ausgänge, so Ives. „Vorerst werden die Twitter-Aktien weiterhin mit Deal-Chancen gehandelt, da sich der lange und hässliche Rechtsstreit nun vor den Gerichten in Delaware abspielt.“

Ein wahrscheinliches Szenario bestehe darin, dass sich Musk mit Twitter außergerichtlich einigt und die Plattform zu einem niedrigeren, neu verhandelten Preis im Bereich von 50 Dollar kauft, glaubt der Analyst.

