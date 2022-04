Soziales Netzwerk Facebook-Mutterkonzern Meta wächst langsam – doch die Aktie legt nachbörslich um 20 Prozent zu

Datenschutz, Konkurrenz durch Tiktok, Ukrainekrieg: Facebook-Mutterkonzern Meta legt magere Zahlen vor. Die Aktionäre reagieren dennoch euphorisch.

Der Facebook-Mutterkonzern ist zuletzt schwächer gewachsen. (Foto: Reuters) Meta

Düsseldorf Die Erleichterung von Mark Zuckerberg war in der Analystenkonferenz herauszuhören. Er sei „stolz“ auf seine Produkte, sagte der Meta-CEO. „Mehr Menschen nutzen unsere Dienstleistungen als je zuvor“, so Zuckerberg.

Es ist einer der wenigen Lichtblicke in der Quartalsbilanz des Internetkonzerns. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Facebook stieg in den ersten drei Monaten 2022 von 1,93 auf 1,96 Milliarden. Das ist zwar nur eine leichte Zunahme, aber immerhin kein Rückgang wie im vergangenen Quartal – als Zuckerberg das erst Mal in der Geschichte des Sozialen Netzwerks ein Negativwachstum verkünden musste. Damals stürzte die Aktie um mehr als 20 Prozent ab. Diesmal schnellte sie nachbörslich um 20 Prozent nach oben. Meta hat so auf einen Schlag knapp 70 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt.

„Die Resultate waren nicht so schlecht wie die Märkte erwartet hatten“, sagte Martin Garner, COO der englischen Digitalberatung CCS.