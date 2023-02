Soziales Netzwerk Reaktion auf ChatGPT: Meta-Chef Zuckerberg kündigt eigene Produkte für dieses Jahr an

Noch in diesem Jahr will Meta-Chef Zuckerberg mit eigenen Anwendungen auf den Erfolg von ChatGPT reagieren. Metas KI-Chef kritisiert unterdessen die Konkurrenz.

Der Techkonzern entlässt mehr als 11.000 Mitarbeiter. (Foto: Reuters) Meta

San Francisco Der Facebook-Konzern Meta will sich stärker in das Wettrennen um Künstliche Intelligenz einschalten. Angesprochen auf den Erfolg von Systemen wie den Chatbot ChatGPT sagte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch: „Das sind faszinierende Dinge.“ Sein Unternehmen werde noch in diesem Jahr eine Reihe eigener Produkte vorstellen, kündigte Zuckerberg an.

Das KI-gestütze Erstellen von Texten oder Bilder könnte dabei helfen, Inhalte für Meta-Produkte wie Facebook oder Instagram zu liefern. „Wir wollen den Nutzern unserer Apps helfen, noch kreativer zu werden“, sagte Zuckerberg.

Bevor solche Werkzeuge aber für die Milliarden an Nutzern von Plattformen wie Facebook oder Instagram ausgerollt werden können, müssten aber noch technologische Hürden genommen werden.

Derzeit koste das automatisierte Erstellen von Texten oder Bildern noch Centbeträge, sagte Zuckerberg. Das sei für ein großes Skalieren noch zu viel. Hier seien noch Verbesserungen nötig, sagte Zuckerberg. „Es gibt unterschiedliche Ansätze, die wir derzeit verfolgen“, sagte Zuckerberg.