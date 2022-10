Soziales Netzwerk Snap-Aktie stürzt nach schwachen Quartalszahlen um ein Viertel ab

Snap sieht „erheblichen Gegenwind“ für das Geschäft. Wegbrechende Werbeeinnahmen verschrecken die Anleger. Das könnte auch anderen Tech-Konzernen drohen, die kommende Woche Zahlen vorlegen.

Das soziale Netzwerk hat enttäuschende Zahlen vorgelegt. (Foto: dpa) Snap

New York Aktuelle Zahlen zum Geschäft der Foto-App Snapchat treiben die Anleger in die Flucht. Die Aktie brach in einer ersten Reaktion um rund ein Viertel ein, nachdem die Betreiberfirma Snap für das vergangene Quartal das bisher langsamste Umsatzwachstum und einen deutlich höheren Verlust meldete. Snap verwies am Donnerstag auf „erheblichen Gegenwind“ für das Geschäft, unter anderem weil Werbekunden wegen Konjunktursorgen die Marketingbudgets kürzten.

Der Umsatz von Snap legte im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) zu. Noch im ersten Vierteljahr dieses Jahres hatte die Zuwachsrate bei 38 Prozent gelegen, davor waren auch 50 oder 60 Prozent üblich. Der Quartalsverlust weitete sich auf 359,5 Millionen Dollar aus, von knapp 72,0 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Die Zahl täglich aktiver Nutzer wuchs unterdessen binnen drei Monaten von 347 auf 363 Millionen.