Soziales Netzwerk TikTok plant milliardenschwere Investitionen in Südostasien

Die Kurzvideoplattform ist besonders bei Jugendlichen beliebt. (Foto: Reuters) TikTok

Jakarta Die Kurzvideoplattform TikTok will in den kommenden Jahren zum Ausbau ihres E-Commerce-Geschäfts Milliarden in die Märkte in Südost-Asien pumpen. Die Inhalte würden immer vielfältiger, da das Unternehmen immer mehr Nutzer gewinne und der E-Commerce-Bereich expandiere, sagte Konzernchef Shou Zi Chew am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Indonesien.

TikTok habe 8000 Mitarbeiter in Südostasien und zwei Millionen Kleinstanbieter, die ihre Waren auf der Plattform verkaufen. Nutzer können während Live-Übertragungen über Werbe-Links in der App die Waren erwerben.

Südostasien ist laut Nutzerzahlen einer der größten Märkte für TikTok. Die besonders bei Jugendlichen beliebte App kann jedoch beim Online-Shopping noch nicht mit größeren Konkurrenten wie Shopee von Sea, Lazada von Alibaba und Tokopedia von GoTo mithalten. TikTok und seine chinesische Konzern-Mutter ByteDance stehen wegen Sicherheitsbedenken aufgrund ihrer Nähe zur Regierung in Peking weltweit in der Kritik.

