Soziales Netzwerk Twitter nimmt Übernahmeangebot von Elon Musk für 44 Milliarden Dollar an

Twitter gibt seinen Widerstand gegen die Übernahme durch Musk auf. Der Tesla-Chef will den Online-Dienst von der Börse nehmen.

Der Milliardär hat sich mit dem sozialen Netzwerk auf eine Übernahme geeinigt. (Foto: Reuters) Twitter und Elon Musk

New York, San Francisco, Düsseldorf Tesla-Chef Elon Musk ist bei Twitter am Ziel: Der US-Milliardär übernimmt den Online-Dienst für 44 Milliarden Dollar. Anleger erhalten 54,20 Dollar für jede von ihnen gehaltene Twitter-Aktie erhalten, wie Twitter am Montagabend mitteilte. Die Aktie soll danach von der Börse genommen werden. Twitter gab damit den Widerstand gegen die Übernahme durch Musk auf.

Das Twitter-Management hatte sich laut US-Medienberichten am Sonntag mit Musk getroffen, um über das Kaufangebot und seinen Finanzierungsplan zu sprechen. Nach Angaben der „New York Times“ verhandelten beide Seiten bis in die frühen Morgenstunden des Montags. Offenbar wollten einige Aktionäre einen höheren Preis herausschlagen. Musk hatte sein Angebot als sein „Bestes und Finales“ bezeichnet. Die Papiere schlossen am Freitag bei 48,93 Dollar.

