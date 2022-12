Soziales Netzwerk Twitter sperrt Konten mehrerer Journalisten

Reporter verschiedener großer US-Medienhäusern sind betroffen. Am Mittwoch hatte Twitter seine Plattformregeln zudem erneut geändert.

Der Kurznachrichtendienst wurde von Tesla-Gründer Elon Musk gekauft. (Foto: AP) Twitter

New York Twitter hat die Konten mehrerer Journalisten gesperrt, die über die Social-Media-Plattform und deren neuen Besitzer Elon Musk berichten. Betroffen waren etwa Reporter der „New York Times“, der „Washington Post“, von CNN und anderen Publikationen. Zunächst lieferten weder das Unternehmen noch Musk irgendeine Erklärung dafür, warum Twitter die Nutzerprofile und deren frühere Tweets verschwinden ließ.

Der plötzliche Ausschluss von Berichterstattern folgte auf Musks Entscheidung vom Mittwoch, einen Account dauerhaft zu sperren, der mit Hilfe öffentlich verfügbarer Daten die Flüge seines Privatjets nachverfolgt hatte. Twitter änderte am Mittwoch auch die Plattformregeln, um das Teilen aktueller Standortdaten einer Person ohne deren Zustimmung zu verbieten.

Mehrere der Reporter, deren Nutzerkonten am Donnerstagabend (Ortszeit) gesperrt wurden, hatten über diese neue Richtlinie und Musks Begründung dafür berichtet. Dies beinhaltete Vorwürfe Musks über einen Stalking-Zwischenfall, der am Dienstagabend in Los Angeles seine Familie betraf.

Mehr: Ein deutsches Gericht verlangt, dass Twitter mehr tut, um falsche und beleidigende Inhalte zu löschen. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben – auch für andere Social-Media-Plattformen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen