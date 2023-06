Start-up-Check Chips zum Selbermachen mit den Bauplänen von Codasip

Codasip macht es möglich, mit kleinen Teams eigene Halbleiter selbst zu entwickeln. Die Software dafür schreiben die Münchener in Europa – aber die Kunden kommen von anderswo.

München Intel, Infineon, Wolfspeed: Europas Aufholjagd bei der Chip-Produktion fällt in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem durch milliardenschwere Investitionen in neue Werke auf. So sollen in Magdeburg, Dresden und im Saarland riesige Fabriken entstehen.

Mit bescheideneren Mitteln versucht das Münchner Start-up Codasip, Europa bei der Halbleiterentwicklung unabhängiger vom Rest der Welt zu machen. Mit der Software sollen Unternehmen mit wenig Personal und in kurzer Zeit eigene Bauelemente im Chip-Bereich designen können.

Warum ist das wichtig?

„Die gesamte Forschung und Entwicklung findet in Europa statt. Angesichts der geopolitischen Spannungen ist das ein großer Pluspunkt von Codasip“, sagt Christian Reitberger vom Risikokapitalgeber Matterwave, einem der Investoren des Start-ups. Im Streit zwischen China und den USA spielen Chips eine zentrale Rolle – etwa wenn es um den Einfluss auf Taiwan geht, den wichtigsten Zuliefererstandort. Die vergangenen Jahre zeigten, auch wegen der Pandemie: die Chip-Lieferketten sind anfällig.

Codasip positioniert sich demgegenüber als unabhängiger europäischer Anbieter sogenannter EDA-Software, die hinter der Möglichkeit zum Eigendesign steht. EDA steht für Electronic Design Automation, ein Feld, das von US-Konzernen dominiert wird. Wer die amerikanischen Programme nutzt, muss sich indes unter Umständen auch US-Sanktionen gegenüber China beugen.

Genauso wichtig: „Wir sorgen für einen Produktivitätsschub“, meint CEO Ron Black. Mit Codasip ließen sich schnell und kostengünstig eigene Prozessoren entwerfen, also die Gehirne eines jeden Rechners, Smartphones oder Autos. Apple und Tesla hätten bewiesen, wie wichtig es sei, das Chipdesign selbst in die Hand zu nehmen.

Wie funktioniert die Software?

Codasip stützt sich auf RISC-V, einen von der Universität Berkeley entwickelten Standard für das Prozessor-Design, der frei zugänglich ist. Bislang ist RISC-V der große Durchbruch noch nicht gelungen. Es läuft zu wenig Software darauf, manche Patentfragen sind nicht endgültig geklärt. Aber aus zwei Gründen wird RISC-V immer attraktiver.

Erstens: Die Preispolitik von Arm. Das britische Unternehmen liefert die Baupläne für einen großen Teil der weltweit entwickelten Prozessoren. Dafür kassiert die Firma aus Cambridge Gebühren – und zwar immer höhere.

Zweitens: Der Chipkonflikt zwischen den USA und China macht die Branche empfänglicher für eigene Lösungen mittels RISC-V – und damit für Codasip.

Wer steckt dahinter?

CEO Ron Black ist ein erfahrener Chip-Manager, der Codasip seit drei Jahren führt. Der Amerikaner hat Gründer Karel Masařík abgelöst. Der Tscheche schuf mit seiner Doktorarbeit einst die Basis für das Unternehmen. Heute ist Masařík eine Art technologischer Vordenker.

Ron Black (CEO), Karel Masařík (President & Founder) and Kateřina Smrčková (Chief People Officer) (Foto: Codasip) Codasips Führungsriege

Die Firma zählt knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat sich bislang über Risikokapital sowie Forschungsförderung finanziert. Die erste Finanzierungsrunde fand bereits 2014 statt und spülte 4,5 Millionen Dollar in die Kasse, 2018 folgten weitere zehn Millionen Dollar. Wie viel insgesamt geflossen ist, wollte eine Sprecherin auf Anfrage nicht sagen.

Auch zum Umsatz schweigt das Unternehmen. Aber: Die vorhandenen Mittel seien für die weiteren Pläne ausreichend. Insidern zufolge schreibt Codasip rote Zahlen. Bekanntester Kunde ist Mobileye, ein Anbieter von Systemen für das automatisierte Fahren.

Wie stehen die Chancen von Codasip?

Im Grunde habe Codasip gute Voraussetzungen, meint Stefan Wallentowitz, Professor an der Hochschule München und langjährig engagiert im RISC-V-Umfeld. Der Markt für Werkzeuge, wie sie Codasip anbiete, sollte wachsen, weil der Bedarf insbesondere an spezialisierten Chips steige. Allerdings sei das Geschäft zum jetzigen Zeitpunkt sehr wettbewerbsintensiv.

Mit der US-Firma SiFive sowie Andes Technology aus Taiwan gebe es bei RISC-V zwei starke Wettbewerber. Um bei Anbietern komplexer Chips kompetitiv zu sein, müsse Codasip das Produktportfolio für diese ausbauen, erklärt Wallentowitz. Bislang bewege sich das Start-up eher in den unteren bis mittleren Leistungsklassen.

Es sei auch möglich, dass die Münchner den Fokus verlagern müssten, mutmaßt Wallentowitz: Weg von der Entwurfs-Software, hin zu einem Anbieter standardisierter Produkte für verschiedene Anwendungsbereiche.

Wie geht es weiter?

„Da kann ein großes Unternehmen entstehen, aber bis dahin ist es ein beschwerlicher Weg“, sagt Investor Reitberger. Denn vor allem auf dem Heimatmarkt läuft es eher zäh: „Codasip ist ziemlich erfolgreich in den USA, europäische Kunden sind leider noch viel zögerlicher.“

Ob die europäische Aufholjagd bei den Chips gelingt, hängt also nicht nur an Subventionen für Fabriken, sondern auch an der europäischen Industrie – ob sie einem einheimischen Start-up wie Codasip eine Chance gibt.

