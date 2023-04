Start-up-Check Climate-Tech-Start-up Enter will deutsche Häuser energieeffizienter machen

Das Berliner Start-up will helfen, die energetische Gebäudesanierung in Deutschland voranzubringen.

Berlin In Deutschland gibt es Millionen sanierungsbedürftige Häuser. Während Neubauten inzwischen hohe Energiestandards erfüllen, benötigen ältere Gebäude häufig neue Heizungen oder Fenster sowie Dämmungen oder Solaranlagen, um weniger CO2 auszustoßen und Energie zu verbrauchen.

Das Berliner Start-up Enter wendet sich an die Hausbesitzer in Deutschland, die die Energiewende mit einer energetischen Sanierung ihres Eigentums voranbringen wollen. Dafür hat das Start-up unter anderem eine Technologie entwickelt, die Eigentümern eine Einschätzung des energetischen Zustands ihres Besitzes liefert, und trotz der aktuellen Stimmungskrise unter Investoren das Interesse von neuen Geldgebern gewonnen, die rund 19 Millionen Euro in Enter stecken.

Das Kapital kommt unter anderen vom US-Wagniskapitalgeber Coatue, dem internationalen Bau-Investor Foundamental und Target Global.

Enter wurde 2020 von Max Schroeren, Justus Menten und Alex Müller unter dem Namen Baupal gegründet. Aktuell beschäftigt Enter 75 Mitarbeitende; 20 davon sind zertifizierte Energieeffizienzberater. Bis Ende des Jahres soll sich die Belegschaft verdoppeln.

Das Angebot von Enter basiert auf mehreren Säulen. Zum einen können Hausbesitzer die Plattform nutzen, um kostenlos eine Ersteinschätzung zum energetischen Zustand ihrer Immobilie zu erhalten. Dabei nutzt Enter Künstliche Intelligenz. „Wir haben ein lernendes System, das mithilfe der Kundendaten immer intelligenter wird“, so Firmengründer Menten.

Zudem bietet das Start-up eine Energieberatung vor Ort an, erarbeitet einen individuellen Sanierungsfahrplan und kümmert sich um die notwendigen Förderanträge. „90 Prozent unserer Kunden erhalten die Empfehlung, erst einmal eine Fassadendämmung vorzunehmen oder neue Fenster einzubauen. Es muss nicht immer die Wärmepumpe sein“, sagt Menten mit Blick auf den jüngsten Boom der Wärmepumpen-Technologie.

Wie stehen die Chancen?

Enter setzt auf einem Trendthema auf. Zum einen stockt der Wohnungsbau in Deutschland, zum anderen sehen sich Hausbesitzer mit hohen Energiekosten und Sanierungsauflagen konfrontiert. In der EU befindet sich ein Gesetzesvorhaben auf der Zielgeraden, wonach Häuser und Wohnungen, die bisher in den schlechtesten Energieklassen eingeordnet sind, bis Ende des Jahrzehnts einen höheren Energiestandard erreichen müssen.

Viele Immobilienbesitzer wollen sich nun einen Überblick über die Kosten verschaffen und einen Fahrplan für die Sanierung entwickeln. Das spürt das Start-up. „Wir haben ein extremes Momentum. Wir wachsen aktuell sehr deutlich“, sagt Mitgründer Max Schroeren. Target-Global-Partner Ricardo Schäfer begründet sein jüngstes Investment: „Enter ist die einzige Plattform, die Hausbesitzer beim gesamten Prozess von einer ganzheitlichen Analyse der Immobilie bis zur Finanzierung und Umsetzung begleitet, und leistet damit einen signifikanten Beitrag zur Energiewende.“

Den Rückenwind und die frische Kapitalspritze will Enter nun nutzen, um mehr Kunden zu gewinnen. Bis Jahresende wird das Unternehmen laut Schroeren, der früher für McMakler gearbeitet hat, eine sechsstellige Anzahl an Nutzern beraten.

Wie viele Start-ups will Schroeren keinen Einblick in die Unternehmenszahlen geben und sagt lediglich, dass sich der Umsatz in den vergangenen Monaten versechsfacht habe: „Kunden zahlen bei uns für die Beratung und Übernahme der Antragstellung auf Förderungen. Provisionen erhalten wir von unseren Partnern.“

Wegen der hohen Investitionen in das Geschäft schreibt Enter aktuell rote Zahlen. Ziel sei es, in zwei Jahren wieder profitabel zu sein, sagt Schroeren. Bisher gebe es kaum eine direkte Konkurrenz. Allerdings sind in Deutschland auch Tausende unabhängige Energieberater unterwegs, die Vorschläge zur Sanierung unterbreiten.

Wie geht es weiter?

Enter hat große Pläne. Zurzeit konzentriert sich das Unternehmen zwar auf Deutschland, langfristig will Enter aber eine globale Marke werden. Die Investoren sind überzeugt, dass das gelingen kann. Produkt und Momentum brächten Enter „in die beste Position, um die Marktführerschaft langfristig zu erlangen“, sagt Foundamental-Partner Patric Hellermann.

Enter selbst will nun aber erst das Angebot ausbauen und auch Finanzierungsoptionen in das Portfolio aufnehmen. Das könnte bei Immobilienbesitzern gut ankommen.

Eine energetische Sanierung kostet viel Geld. Der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland veranschlagt Kosten von 1000 bis 1500 Euro pro Quadratmeter. Bei einem Einfamilienhaus mit 100 Quadratmetern könnte die Modernisierung damit bis zu 150.000 Euro kosten.

Schroeren weist aber darauf hin, dass Eigentümer auf längere Sicht finanziell von der Sanierung profitieren: „Heutzutage wird ein Immobilienwert auch über die Energieeffizienzklasse bestimmt“, sagt der Gründer.



