Start-up-Check Grammarly will die Englisch-Kommunikation verbessern

Das US-Start-up mit ukrainischen Wurzeln will die Präsenz seines KI-basierten Schreibassistenten in Deutschland ausbauen. Konkurrenten gibt es allerdings einige.

Das Start-up mit ukrainischen Wurzeln wird mit 13 Milliarden Dollar bewertet. (Foto: Grammarly) Timo Mertens, bei Grammarly für maschinelles Lernen verantwortlich

Berlin Affect oder effect, correct oder correctly: Der Schreibassistent Grammarly verbessert die Rechtschreibung und Grammatik in englischen Texten, aber auch den Schreibstil und die Ansprechhaltung − mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Weltweit nutzten täglich 30 Millionen Menschen das Programm, wie das Start-up mitteilt. Unternehmen wie Siemens oder Zoom setzten bei der Schreibkorrektur auf die Hilfe von Grammarly.

Während das Start-up aus San Francisco mit ukrainischen Wurzeln jahrelang fast allein in dem Bereich unterwegs war, hat inzwischen unter anderen auch der Kölner Übersetzungsdienst DeepL ein ähnliches Zusatzangebot in petto. Auch ist aktuell noch unklar, wie sich die stärkere Beteiligung von Microsoft am Chat-GTP-Entwickler Open AI auf das Geschäft von Grammarly auswirkt.

Um wen geht es?