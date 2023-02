Start-up-Check „Iron Mans“ kleiner Bruder: German Bionic will Exoskelette in den Massenmarkt bringen

Mit einem Kraftanzug will German Bionic die Arbeit in Fabrik, Lager und Pflegeheim erleichtern. Nun steht ein wichtiger Meilenstein bevor: Die Serienproduktion soll starten.

Das Unternehmen hat Prototypen aus einem Forschungsprojekt weiterentwickelt. Exoskelett-Hersteller German Bionic

Düsseldorf Anfang Januar war in Las Vegas Showtime für die Exoskelette von German Bionic. Das deutsche Start-up präsentierte auf der Elektronikmesse CES seine Hightech-Rucksäcke, die Arbeiter beim Heben und Tragen unterstützen. Die Show wurde mit einem der „Best of Innovation“-Preise belohnt, etliche US-Medien berichteten fasziniert über die mechanischen Alltagshilfen.

Der Prestigeerfolg gelingt in einer wichtigen Phase. In diesem Jahr will das Management mit der Serienfertigung beginnen, es gilt also, Kunden zu gewinnen. Besonders in Nordamerika: „Wir gehen davon aus, dass die USA der stärkte Markt werden“, sagt Armin G. Schmidt, Chef des Elektronikherstellers. Die Konkurrenz ist allerdings hart.

Um wen geht es?

German Bionic ist aus einem universitären Forschungsprojekt zum Einsatz von Exoskeletten in der Industrie hervorgegangen. Als die Förderung endete, entschlossen sich Peter Heiligensetzer und Armin G. Schmidt, einen der Prototypen weiterzuentwickeln. 2017 gründeten sie gemeinsam mit dem Investor Michael Halbherr in Augsburg.