Start-up-Check Mehr Reichweite und Lebensdauer – Warum Twaice für Audi oder Mercedes Elektrobatterien analysiert

Düsseldorf Mehr Elektroautos, mehr Speicher für erneuerbare Energien – die Nachfrage nach Elektrobatterien wird stark steigen. Laut der Unternehmensberatung McKinsey steigt die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus jährlich um 30 Prozent. Im Jahr 2030 soll sie demnach bei 4500 Gigawattstunden liegen.

Doch der Einsatz von Elektrobatterien ist für Autohersteller oder Versorger eine knifflige Angelegenheit. Es gibt Tausende verschiedene Zellen und Zellchemikalien, es fehlen Langzeit-Erfahrungswerte über Lebensdauer oder Performance der jeweiligen Batterietypen. Ein Start-up will in diesem Bereich Abhilfe schaffen.

Das Unternehmen Twaice bietet eine Analytik-Software an, die Verhalten und Lebensdauer einer Batterie vorhersagt. Die Konkurrenz ist groß, doch das Münchener Start-up sticht heraus. Schon mehr als 50 Kunden wie Audi, Mercedes, TÜV Rheinland oder der Verbund Energieversorger Österreich setzen auf die Analysen des Unternehmens.

Nun bietet Twaice zusammen mit Great Lakes, der US-Tochter von Rückversicherer Munich Re, eine Versicherung für die Elektrobatterien an und wirbt mit einem „Seelenfrieden“ für Autohersteller. Im Versicherungsfall erhalten diese die Softwarekosten in achtfacher Höhe zurück. „Die Zusammenarbeit mit Munich Re zeigt, dass sich unsere Kunden auf unsere Aussagen verlassen können“, sagt Gründer Stephan Rohr.

Warum ist das wichtig?

Elektroautohersteller oder Energieunternehmen müssen in Echtzeit über Gesundheitszustand, Sicherheit und Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterien Bescheid wissen. Das bietet zahlreiche Marktchancen.

Bislang geben Autohersteller beispielsweise auf Batterien im Elektroauto eine Garantie von acht Jahren und einer Laufleistung bis zu 200.000 Kilometer. Kennen Audi, Mercedes und die anderen Konzerne ihre Batteriezellen aber genauer, können sie die Garantiezeit noch verlängern – ohne ein zusätzliches finanzielles Risiko einzugehen. Möglich wäre auch, den Verkaufspreis zu senken, da in der Gesamtkalkulation die Garantiekosten geringer geworden sind.

Denn die Möglichkeit der Analyse kann Energieunternehmen oder Flottenbetreibern helfen, die Batterien optimal zu laden und Ausfällen vorzubeugen. „Nach Einschätzung der Anbieter kann die Lebensdauer typischerweise um bis zu 25 Prozent verlängert und die Reichweite der Batterie durch Ladeempfehlungen an den Nutzer um fünf bis zehn Prozent gesteigert werden“, sagt Alexander Timmer, Partner bei der Branchenberatung Berylls.

Wie funktioniert das?

Twaice hat eine „prädiktive Analytiksoftware“ entwickelt. In dieser wurde jahrelang gesammeltes Wissen über die chemischen Zusammenhänge der Batteriezellen mit maschinellem Lernen gepaart.

Die Künstliche Intelligenz (KI) lernt aus Beispielen und Daten, das System baut ein statistisches Modell auf. Die Daten kommen teils von Kunden, teils aus dem eigenen Labor in München. Von den 120 Mitarbeitern sind 70 Prozent Entwickler oder Ingenieure.

Im Grunde baut Twaice digitale Zwillinge von Batterien, die das thermische und elektrische Verhalten der Zellen über viele Ladezyklen simulieren.

Was sagen die Kritiker?

„Die Batteriezellen sind sehr komplex und schwer zu analysieren“, sagt Achim Kampker, Institutsleitung der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB). „Um dort Vorhersagen zu treffen und eine entsprechende KI-Kompetenz aufzubauen, benötigt es ein tiefes Verständnis von Batterien und ihren Zellen.“

Zudem gibt es starke Konkurrenz. „Es formieren sich viele Player, darunter etablierte Anbieter und Start-ups“, sagt Berater Timmer. Beispielsweise ist Bosch mit im Rennen, die junge Firma Accure aus Aachen gilt als vielversprechend.

Große Hersteller wie Tesla werten die Informationen von den Batteriepacks in ihren Elektroautos selbst aus. Die Daten sind für die Hersteller von Elektrofahrzeugen Gold wert, da sie Informationen liefern, zu denen selbst die großen Batteriehersteller wie Panasonic oder Catl während der Lebensdauer der Zellen keinen Zugang haben.

„In diesem Bereich kommt es auf die Größe an, denn das Sammeln von Daten von Hunderten von Zellen in einem Labor ist nichts im Vergleich zum Sammeln von Daten von einer Million Elektroautos auf der Straße“, sagt Vincent Pluvinage, Chef vom US-Batterie-Start-up One D.

Wie geht es weiter?

„In dem Bereich liegt viel Geld. Aber es gibt auch viele Anbieter, es ist ein Wettlauf um einen großen Schatz“, sagt Kampker. Die Garantie-Initiative von Twaice begeistert den Batterieexperten. „Die Idee einer Versicherung ist klug. Ich habe schon vor Jahren mit Versicherungen darüber gesprochen, damals haben sie nur abgewunken.“

Twaice ist selbstbewusst. „Unser Geschäft wächst derzeit immer noch stark, ganz anders bei einigen anderen Start-ups“, sagt Gründer Rohr. „Wir haben einen langen Atem und wollen in den nächsten zehn Jahren einen Global Champion aufbauen.“

