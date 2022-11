Start-up-Check Sammelkarten 3.0: Start-up Sorare setzt trotz Krypto-Crash auf NFTs für Fußballfans

Bitcoin auf Talfahrt, der NFT-Markt eingebrochen: Das Pariser Start-up Sorare lässt sich von der Preiskrise im Web 3.0 nicht beirren und will mit Stars wie Messi und der Fußball-WM punkten.

Start-up-Check_sorare

Berlin Stickeralben zu Fußball-Bundesliga, WM oder EM kennt buchstäblich jedes Kind: sammeln, tauschen, einkleben. Für Verlage wie Panini ist das Geschäft mit dem Kaufglück in den Kartenpäckchen ein sehr einträgliches.

Das Start-up Sorare bringt die Klebebilder in die digitale Welt und bietet virtuelle Spielerkarten an. Es gibt Stars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, 18 komplette Nationalteams anlässlich der Fußball-WM in Katar, dazu Basketballprofis der nordamerikanischen NBA. Sie werden als sogenannte Non-fungible Tokens (NFT) angeboten, fälschungssicher und Eigentümern eindeutig zuzuordnen.

Dabei setzt sich diese Nutzung der NFTs vom hochspekulativen Markt mit digitalen Kunstwerken ab, virtuelle Sammelkarten nutzt etwa seit Jahren die Fußball-Videospielreihe Fifa. Sorare wird daher von namhaften Investoren wie Softbank aus Japan und Accel unterstützt. Einer der zahlreichen Partner ist die deutsche Bundesliga. Inzwischen ist das französische Start-up mehr als vier Milliarden Dollar wert.

Wer steht dahinter?