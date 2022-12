Start-up-Check Schluss mit dem Weltraummüll – Wie Rogue Space den Erdorbit aufräumen will

New York Alte Satelliten, ausgebrannte Raketenstufen, kleinste Schrottteile: Immer mehr Weltraummüll umkreist unseren Planeten. Das US-Verteidigungsministerium verfolgt über 27.000 Schrottteile im Erdorbit, und das sind nur die größeren Brocken. Hinzu kommen Millionen von weniger als zehn Zentimeter großen Schrottteilen.

Für die Raumfahrt ist das bereits ein großes Problem: So müssen die Astronauten der Internationalen Raumstation regelmäßig in geschützte Bereiche flüchten, wenn ein Schwarm an Schrottteilen der ISS zu nahe kommt. Und mit jedem neuen Satelliten im Orbit steigt die Gefahr einer unkontrollierten Kettenreaktion, wenn nach einem Zusammenstoß eine Kollision auf die nächste folgt.

Das US-Start-up Rogue Space will das Problem nun angehen: mit intelligenten Robotern, die ausgefallene Satelliten analysieren und Weltraumschrott auf Absturzkurs bringen sollen. „Wir sind ein Serviceunternehmen. Wir verkaufen unsere Roboter nicht“, sagt Gründer Jeromy Grimmett im Gespräch mit dem Handelsblatt. Einen ersten prominenten Auftraggeber hat das Start-up aus New Hampshire bereits.

Rogue Space wurde 2020 gegründet. Das Start-up entwickelt und baut verschiedene Roboter, die sich autonom im Orbit bewegen sollen. Das kleine Modell heißt „Laura“ und ist so groß wie ein Schuhkarton. Es soll funktionsgestörte Satelliten begutachten und ist dafür mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, darunter Spektralkameras, Lidar- und Radarsensoren.

Das größte Modell heißt „Fred“, ist zwei Meter, mit ausgefahrenen Solarpanels sogar über 17 Meter groß und wiegt 305 Kilogramm. Fred ist mit vier Roboterarmen ausgestattet: einer, um das Objekt des Interesses zu greifen, drei, um es zu untersuchen.

Der 305 Kilogramm schwere Roboter soll eines Tages Satelliten reparieren können – oder sie aus dem Orbit schubsen. Rogue-Space-Roboter „Fred“ (Visualisierung)

„Nehmen Sie einen Satelliten, der nicht richtig funktioniert“, erklärt Grimmett. „Laura kann ihn visuell begutachten. Fred kann ihn sich schnappen und reparieren.“ Wenn zum Beispiel Solarpanels eines Satelliten klemmen, könnte Fred sie entfalten. Und wenn die Reparatur nicht klappt? „Dann kann Fred den Satelliten in einen niedrigeren Orbit ziehen, wo er verglüht.“ Da Fred wieder auftankbar sei, könne der Roboter zudem für lange Zeit im Orbit bleiben.

Wie realistisch ist das Vorhaben?

Doch noch sind diese Pläne reine Theorie. Erst 2023 plant Rogue Space den Praxistest. Im Juni soll der erste kleine Roboter in den Orbit geschossen werden, in Kooperation mit dem Anbieter Exolaunch auf einer SpaceX-Rakete. Dabei sollen die Computersysteme des Roboters getestet werden, die auf Basis von Nvidia-Grafikchips Echtzeitanalysen im All durchführen. Der kleine Roboter kostet eine sechsstellige Summe und soll binnen zwölf Monaten zum Absturz gebracht werden.

Im Oktober 2023 sollen dann gleich zwei größere Roboter – von Rogue Space „Orbots“ genannt – ins All gebracht werden. „Binnen 18 Monaten planen wir sechs bis acht Starts“, sagt Grimmett. Dabei verwendet das Start-up viele Bauteile „von der Stange“, um nach dem Vorbild von SpaceX die Kosten zu drücken.

Lässt sich damit Geld verdienen?

Klar ist: Bislang gibt es keinen Markt, um Weltraummüll aus dem All zu entfernen. „Wir sind Pioniere“, so Gründer Grimmett. Er hofft, dass sich binnen fünf bis sieben Jahren ein kommerzieller Markt entwickeln wird. „Alle Akteure müssen sich erst noch daran gewöhnen, dass alte Objekte aus dem Orbit geholt werden müssen, statt sie einfach dort oben zu lassen.“

Der Chef von Rogue Space erhält viele Bewerbungen. Jeromy Grimmett

Bei vielen potenziellen Kunden sei man noch in der Demonstrationsphase. Aber einen wichtigen Großkunden hat Rogue Space bereits gewonnen: die US Space Force. Die Weltraumstreitkräfte der USA haben sich in mehreren Ausschreibungen für das Start-up entschieden. Insgesamt hat die US-Regierung im Rahmen ihrer Entwicklungsförderung schon knapp drei Millionen Dollar an Rogue Space überwiesen – ein Vertrauensbeweis für die junge Firma, die aktuell 30 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Demonstrationsauftrag der Space Force kann schnell 250.000 Dollar einbringen, in einer zweiten Phase sogar 1,7 Millionen Dollar.

„Da das Thema Weltraummüll ein erhebliches Risiko darstellt, bietet es auch Geschäftschancen“, urteilt Forrester-Analyst Phil Brunkard. Vielversprechend seien Lösungen, um Satelliten zu überwachen – und so zu verhindern, dass sie zu Schrott werden. Die Versicherungsbranche könnte den Markt laut Brunkard beflügeln, zum Beispiel durch günstigere Prämien für Raumfahrtfirmen, die das Problem Weltraumschrott angehen.

Der schuhschachtelgroße Roboter soll laut den Plänen des Start-ups Weltraumschrott untersuchen. Rogue-Space-Roboter „Laura“ (Visualisierung)

Die Kosten für künftige kommerzielle Missionen gingen in die Millionen, sagt Gründer Grimmett. Nach Schätzung des Analysehauses Research-And-Markets lag das ungenutzte Umsatzpotenzial für die Beseitigung von Weltraummüll zuletzt bei 2,9 Milliarden Dollar. „Sollten die Staaten strengere Regeln für die Beseitigung von Weltraumschrott auferlegen, könnte der Markt explodieren“, hofft Grimmett.

Was sagen die Investoren?

Zu Rogue Spaces Geldgebern gehören mehrere Wagniskapitalgeber, darunter Seldor Capital aus New York und Regolith Ventures aus Austin. „Rogue schickt sich an, eine führende Rolle im wachsenden Sektor der Weltraumfirmen im Dienst der Raumfahrt einzunehmen“, kommentiert Seldor-Gründer Sidney Nakahodo. Die Gründer hätten durch die Zusammenstellung eines „erstklassigen Teams“ und durch eine „kühne Vision auf der Grundlage eines soliden Geschäftsplans“ überzeugt.

James Africano von Regolith lobt den „doppelten Angang“ von Rogue Space: Das Start-up entwickele eine starke kommerzielle Anwendung, setze aber auch auf Partnerschaften mit dem US-Verteidigungsministerium, um die Zeit bis zur Markteinführung seiner Produkte zu verkürzen.

Wer sind die Konkurrenten?

Zu den Wettbewerbern von Rogue Space zählen die Start-ups Astroscale, Turion Space und Starfish Space. Aktuell ist die Branche noch ganz am Anfang – man kennt sich. „Wir betreten alle Neuland, daher müssen wir uns noch keine Konkurrenz machen“, sagt Grimmett – und betont zugleich, dass Rogue Space sich als „Geheimfavorit“ des Zukunftsmarkts sehe. Auf eine Ausschreibung erhalte man 50 bis 70 Bewerbungen, viele Bewerber kämen von sehr viel größeren Tech-Start-ups.

Zu den Partnern gehört Morpheus Space, das den Raketenantrieb für künftige Roboter bereitstellen soll. Exolaunch aus Berlin hilft beim Start.

Wie geht es weiter?

Nach der letzten Finanzierungsrunde Ende 2021 hatte die Firma laut Daten des Analysehauses Pitchbook eine Bewertung von 17 Millionen Dollar. Inzwischen liege diese deutlich darüber im zweistelligen Millionenbereich. „In drei Jahren streben wir eine Milliardenbewertung an“, gibt sich Grimmett ambitioniert.

Rogue Space wolle so schnell wie möglich Rendite für die Investoren erzielen: „Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, könnten wir Anfang 2024 vielleicht schon profitabel sein.“ Ein Börsengang könnte dann in vier bis fünf Jahren folgen, sagt der Gründer. So ehrgeizig seine Pläne auch sind – jetzt müssen erst einmal die Roboter beweisen, dass sie im All wirklich aufräumen können.

