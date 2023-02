Start-up-Check Suchmaschine Neeva will sich mit KI und ohne Werbung als Alternative für Google und Bing etablieren

Berlin Künstliche Intelligenz (KI) und davon gesteuerte Sprachmodelle wie ChatGPT revolutionieren derzeit die Nutzung von Suchmaschinen. Das US-Start-up Neeva will mit seinem werbefreien Angebot, das kürzlich um KI-gestützte Zusammenfassungen verschiedener Internetseiten ergänzt wurde, einen neuen Standard setzen. Es soll zum Gegenpol der viel größeren Konkurrenten Google und Microsoft werden.

Wenn es nach Neeva-Chef Sridhar Ramaswamy geht, gehören damit die von der Google-Suche bekannten und mit Werbung finanzierten Links auf einer einzelnen Ergebnisseite bald der Vergangenheit an. Tatsächlich zeigt Neeva keine gesponserten Ergebnisse an.

„Die Suche hat sich weg von den Nutzern zu den Werbenden bewegt“, erläutert Ramaswamy. Der Manager, selbst lange Jahre bei Google, nennt das als Hauptbeweggrund, warum er den Internetkonzern verlassen hat. Deutsche Kunden begrüßt Neeva etwa mit dem Versprechen „Du bist nicht das Produkt“ .

Bei Google war Ramasway sogar für die Werbung verantwortlich, nun versucht er es bei Neeva ganz ohne. Gegen eine Gebühr von 4,99 Euro monatlich erhalten Nutzer werbe- und trackingfreie Suchergebnisse.

Um wen geht es?

Ramaswamy hat Neeva vor vier Jahren gemeinsam mit Vivek Raghunathan gegründet. Raghunathan hat ebenfalls im Google-Konzern gearbeitet, er kommt von der Videoplattform Youtube. Die Idee für das Projekt kam ihnen bei gemeinsamen Wanderungen.

Bereits nach kurzer Zeit konnte das Start-up mit Hauptsitz in Mountain View namhafte Investoren gewinnen. So stieg der US-amerikanische Geldgeber Sequoia, bekannt durch Beteiligungen an Apple, Doordash, Zoom oder Airbnb, bei Neeva ein.

Inzwischen ist Neeva mit mehr als 80 Millionen Dollar finanziert und kommt auf 50 Mitarbeiter. Neeva unterscheidet sich von Suchmaschinenanbietern wie Google und Microsofts Bing durch sein Abomodell, was es werbe- und trackingfrei macht – zwei große Kritikpunkte an den Suchdiensten, wenn es um den Schutz persönlicher Daten geht. Zudem werden reine Suchtreffer nach Relevanz ausgespielt, keine gesponserten Ergebnisse bevorzugt.

Aktuell nutzen knapp zwei Millionen Menschen weltweit den Dienst. Das ist allerdings ein Bruchteil dessen von Google. Der weltgrößte Suchmaschinenanbieter vereint rund vier Fünftel aller Desktop-Suchanfragen auf sich. Bei der mobilen Suche ist der Anteil noch höher.

Hat Neeva Chancen im Wettbewerb mit Google und Microsoft?

Neeva entwickelt sich schnell. Im Wettlauf mit den großen Konkurrenten, die ihre Suchmaschinen inzwischen um intelligente Chatbots ergänzen, setzt auch Neeva auf ein KI-Angebot. In den USA führte Neeva bereits vor sechs Monaten KI-gestützte Zusammenfassungen von Websiteinhalten ein.

Inzwischen sind die fertig ausformulierten Antworten, die sich in ihrem Sprachstil und ihrer Kürze an den jungen Plattformen Instagram und Tiktok orientieren, auch in Europa und auch auf Deutsch verfügbar. „Das Thema Websuche wird durch KI zu einer der ersten und am stärksten disruptierten Branchen“, ist sich Ramaswamy sicher. Heißt: Dort verändert sich am meisten.

Beispielhafte Suche bei Neeva. (Foto: Screenshot) Screenshot der AI-Suche

Aktuell unterscheidet sich die NeevaAI genannte Suche zur Konkurrenz vor allem darin, dass sie bei den Ergebnissen alle Quellen nennt und die Suche in Echtzeit erfolgt. Es werde dem Nutzer ermöglicht, die Authentizität und Zuverlässigkeit der zitierten Quellen zu überprüfen, sagt Neeva.

Scott Galloway, Tech-Experte und Professor an der New York University, hat selbst in Neeva investiert und bezeichnet das Unternehmen als einen der aufstrebenden Akteure: „Ich glaube, dass es eine Reihe von Nischenanbietern bei Suchmaschinen geben wird, die auf neue Geschäftsmodelle wie Abonnements oder neue Technologien setzen, die von Google nicht so leicht adaptiert werden können, weil sie Googles Kerngeschäft gefährden.“

Auch Dirk Lewandowski, Professor für Informatik an der Universität Duisburg-Essen, sieht für Neeva Chancen. Das hängt ihm zufolge vor allem mit der Größe des Suchmaschinenmarkts zusammen: „Da ist es auch für Nischenanbieter mit einem kleinen Marktanteil möglich, Geld zu verdienen.“ Allerdings ist Neeva auch in der Start-up-Welt nicht die einzige Suchmaschine. Zu den kleineren Wettbewerbern gehören unter anderem You.com, DuckDuckGo oder Ecosia.

Wie geht es weiter?

Der Start in Deutschland und Europa sei im Vergleich zu den USA sehr gut gelaufen, sagt Ramaswamy: „Hier zählt Datenschutz mehr.“ Allerdings genüge das allein natürlich nicht. Das Angebot müsse auch besser sein, weiß er um die Herausforderungen.

Aber als Start-up sei Neeva in der Lage, größere Risiken als beispielsweise Google einzugehen. Nun will der Neeva-Chef das Angebot weiter ausbauen und bald auch nach Indien expandieren, um neue Kunden zu gewinnen. „Dieses Jahr ist sehr entscheidend für uns“, sagt Ramaswamy mit Blick auf den Hype um Programme wie ChatGPT und ihre Einbindung in Suchmaschinen.

