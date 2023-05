Start-up-Check Wie das Project Bcause Stiftungen digitalisieren will

Die Fintech-Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Geld ein gemeinnütziges Investment zu erleichtern. Zu den Financiers zählt unter anderem Martina Merz. Der Start-up-Check.

Das Berliner Start-up will die Gründung von Stiftungen maßgeblich entbürokratisieren. (Foto: Christian Klant) Team von Project Bcause

Berlin In Deutschland leben laut „World Wealth Report“ mehr als 1,6 Millionen Dollar-Millionäre. Diese, aber am liebsten auch alle anderen Deutschen will das Fintech Project Bcause dazu animieren, einen größeren Teil ihres Vermögens der Gesellschaft zugutekommen zu lassen – ungeachtet einer möglichen Rendite.

In Ermangelung sinnstiftender Möglichkeiten legten viele Vermögende ihr Geld häufig nur in Immobilien an, sagt Firmenmitgründer Felix Oldenburg. Solche Alternativen will er schaffen: Über die Plattform können innerhalb von Minuten digitale Stiftungen gegründet werden, auch mit Kleinbeträgen.

Mit dieser gemeinnützigen Idee konnte das 2021 gegründete Start-up bereits Unternehmer wie Nebenan.de-Gründer Christian Vollmann überzeugen, das Jungunternehmen mitzufinanzieren. „Die privaten Vermögen wachsen weiter, das Spendenvolumen hierzulande stagniert. Die Schere geht auf“, macht Vollmann klar, warum er dabei ist. Mit dabei sind etwa auch Martina Merz, die zum Monatsende Thyssen-Krupp als CEO verlässt, und der frühere Zalando-Co-Chef Rubin Ritter.

Warum ist das wichtig?