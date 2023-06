Start-up-Check Wie Sosafe Hackerangriffe ins Leere laufen lässt

Die Kölner Firma trainiert Mitarbeiter in der Abwehr von Cyberkriminalität. Unternehmen wir Ceconomy, Rossmann, Aldi Nord setzen bereits auf das Sosafe-Angebot. Der Start-up-Check.

Das Kölner Unternehmen trainiert Mitarbeitende, Cyberangriffe zu erkennen und zu verhindern. (Foto: So Safe) Start-up-Check Sosafe

Berlin Sosafe weiß, wie Cyberkriminelle vorgehen. Und das Kölner Start-up nutzt sein Wissen, um Unternehmen auf die Abwehr digitaler Attacken vorzubereiten. „Wir wollen die Sicherheitskultur in Unternehmen verbessern“, sagt Firmenmitgründer Niklas Hellemann.

Cyberattacken sind längst kein Randproblem mehr, wie allein das prominente Beispiel Continental zeigt. Bei einem Hackerangriff im Sommer vergangenen Jahres flossen 40 Terabyte Daten ab – so viel, wie auf etwa 640 modernen Smartphones gespeichert werden könnte.

Sosafe setzt bei den häufigsten Einfallstoren an: den Mitarbeitenden. Die werden für Bedrohungen sensibilisiert und auf eine Reaktion trainiert. Das Unternehmen hat eine Lernplattform entwickelt, die Wissen per Video oder Quiz vermittelt. An diese werden Mitarbeitende weitergeleitet, wenn sie Trainings-Phishingmails anklicken oder sich auf verbotenen Internetseiten mit persönlichen Daten einloggen.