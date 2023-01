Start-up-Check Zugehörigkeitsgefühl per App – Wie Flip die Kommunikation mit Mitarbeitern digitalisiert

Mitarbeiter ohne PC kommen über die App des Start-ups an Schichtpläne und Urlaubsanträge. Porsche, Rossmann und Edeka sind bereits Kunden. Das Potenzial gilt als riesig.

Das System für Mitarbeiter, die nicht im Büro arbeiten, lässt sich für jedes Unternehmen individuell anpassen. (Foto: Flip) Flip-App

Berlin Das Stuttgarter Start-up Flip will Mitarbeiter enger an Unternehmen binden, denen kein Computer zur Verfügung gestellt wird. Sie können eine App auf ihrem privaten Smartphone installieren und haben dadurch häufig erstmals Zugriff auf Formulare, Firmeninformationen und Chatmöglichkeiten. Das soll die Teilhabe fördern und letztlich auch dazu beitragen, dass dringend benötigte Fachkräfte ihren Unternehmen seltener den Rücken kehren.

Die Marktforscher von Gartner schätzen die Zahl der Arbeitnehmer, die in der Produktion, dem Außendienst oder Dienstleistungsgeschäft tätig sind, auf 2,7 Milliarden weltweit. Das sind mehr als zweimal so viele wie diejenigen, die im Büro am PC arbeiten.

Um wen geht es?

Flip wurde 2018 von Benedikt Ilg und Giacomo Kenner in Stuttgart gegründet. Inzwischen beschäftigt das Start-up rund 140 Mitarbeiter und hat bei Investoren wie Cavalry Ventures, HV Capital und Notion Capital rund 30 Millionen Euro eingesammelt.