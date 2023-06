Start-up Fan-App One Football in der Krise – Gründer tritt ab

Berlin. Frankfurt Die Berliner Fußball-Fan-App One Football tauscht inmitten einer Krise ihren Chef aus. Gründer Lucas von Cranach kehrt dem Unternehmen nach 15 Jahren den Rücken und übergibt die Führung an den bisherigen Co-Chef Patrick Fischer. Es sei „an der Zeit weiterzuziehen“, erklärte Cranach am Wochenende auf der Karriere-Plattform LinkedIn. Als Investor wolle er aber an Bord bleiben.

Mit dem Unternehmen und den Investoren vertrauten Personen zufolge soll Cranach zu diesem Schritt gedrängt worden sein, um den Weg für eine nötige Restrukturierung und einen Schuldenschnitt frei zu machen. Auf der Internetseite der Firma gab es zu Cranachs Abgang keinerlei Informationen. Eine Sprecherin bestätigte am Montag den Wechsel an der Firmenspitze, wollte sich zu weiteren Details aber nicht äußern. Gründe für den Rückzug nannte auch von Cranach nicht.

Mit der Situation vertrauten Personen zufolge soll One Football in Gesprächen mit Fußballligen und Vereinen sein über eine Stundung von ausstehenden Forderungen. One Football hatte Medienrechte etwa für Übertragungen von Fußballspielen erworben, aber nicht vollständig bezahlt.

One Football hat schon zweimal Personal abgebaut

Allein bei der DFL soll es um einen Betrag von etwa 60 Millionen Euro gehen, die One Football für internationale Medienrechte bezahlen müsste. Auch andere Ligen und Topvereine sollen hohe Außenstände haben. One Football wollte sich dazu nicht äußern. Die DFL lehnte eine Stellungnahme ab.

Das Unternehmen befindet sich in einer schweren Zeit. Um Kosten zu senken, hat es bereits zweimal – im vergangenen Dezember und im März – Stellen gestrichen. Insgesamt mussten mehr als 200 Mitarbeitende die Firma verlassen. Stand März zählte One Football noch 320 Angestellte.

Cranachs Abgang ist nicht die erste Personalie in diesem Jahr: Im Februar ging bereits der ehemalige Puma-Chef Franz Koch, der mehrere Jahre für das operative Geschäft verantwortlich war.

Angesichts der akuten Finanzierungskrise für Start-ups dürfte es One Football schwerfallen, neue Kapitalgeber zu begeistern. Das Investorennetz des Start-ups ist komplex. In zahlreichen Deals erhielten Geldgeber für Medienrechte Anteile an der Firma. So gehören Fußballklubs wie Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München und Borussia Dortmund nach Angaben von One Football seit Längerem zu den Anteilseignern.

Auch der DFB ist beteiligt. 2021 teilte der Sportverband mit: „Uns geht es darum, näher an die Fans heranzurücken und sie gezielter anzusprechen.“ Zu den Investoren zählen auch die Wagniskapitalgeber Lakestar und Earlybird. Beide Geldgeber wollten sich zu den Änderungen an der Firmenspitze nicht äußern.

Geld gab es letztmals im April 2022

Im April 2022 hatte das Unternehmen letztmals Geld eingesammelt. Damals kamen 300 Millionen Dollar zusammen. Bei dieser Finanzierungsrunde wurde One Football auch zum sogenannten Einhorn, also einer mit mehr als einer Milliarde Dollar bewerteten Firma. Unter anderen waren Animoca Brands, Dapper Labs, DAH und RIT Capital Partners beteiligt.

Das Kapital wollte von Cranach nutzen, um zu expandieren und das Streamingangebot auszubauen. Unter anderem wurden sogenannte „Non-Fungible Token“ (NFTs) – eine Art Eigentumsnachweis für digitale Objekte – in Zusammenarbeit mit Bundesliga-Organisator DFL angekündigt.

One Football kommt nach eigenen Angaben inzwischen auf mehr als 150 Millionen monatlich aktive Nutzer, die sich über Spielstände und Statistiken informieren, Fußballnachrichten lesen oder Videoclips ansehen. Dabei kann das Unternehmen auf Inhalte von mehr als 150 Klubs und Ligen zurückgreifen. Mittlerweile seien Hunderte Millionen Beiträge in 16 Sprachen entstanden. Auch ist One Football eine Kooperation mit dem Sportstreamingdienst Dazn eingegangen.

Cranach hat immer damit geworben, dass sich One Football direkt an die Fans wendet und diesen neue Möglichkeiten bietet, die weltweit beliebteste Ballsportart medial zu erleben. Fragen, wie gut sich mit diesem Nutzerinteresse Geld verdienen lässt, beantwortet das Unternehmen bis heute nicht.

Der Nachfahre des berühmten Renaissancemalers ist selbst Fan des 1. FC Köln. In seiner Jugend hat er jedes Spiel seines Vereins im Stadion mitverfolgt. Weil ihm die Fußballseiten im Internet nicht gefielen, gründete er 2008 die Vorläuferfirma von One Football, sie hieß „iLiga“. Der erste Geldgeber für das Sportportal stammte aus Bochum, so zog der Betriebswirt erst einmal ins Ruhrgebiet. Dort waren die Büros umsonst. Kurz darauf siedelte Cranach nach Berlin um.

