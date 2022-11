Start-up-Finanzierer Softbank-Gründer Masayoshi Son gibt Leitung des Investmentgeschäfts ab

Jahrelang wollte Son mit riesigen Investitionen die Tech-Welt dominieren. Nun will er wieder Unternehmer sein. Sein Finanzchef sei „besser in der Defensive“.

Der Softbank-Gründer zieht sich aus dem Investmentgeschäft zurück. (Foto: Reuters) Masayoshi Son

Tokio Masayoshi Son begann die Quartalspräsentation seines Softbank-Konzerns am Freitag mit einem Paukenschlag: Der japanische Milliardär übergibt die operative Leitung des Investmentgeschäfts, das in den vergangenen fünf Jahren weit über 100 Milliarden Euro in über 400 Mega-Start-ups investiert hat, an seinen Finanzchef Yoshimitsu Goto.

Wegen der globalen Kurseinbrüche der Technologieaktien verzeichnet Softbank hohe Buchverluste auf sein Portfolio. Softbank habe daher von Investieren auf Defensive umgeschaltet, sagte Son. Angesichts der Inflation und steigender Zinsen erwartet er auch keine rasche Wende. Nun lässt er Goto ans Ruder. „Er ist besser in der Defensive als ich“, begründete der 64-jährige Gründer seine Entscheidung.

Er selbst will sich stattdessen auf seinen britischen Chipdesigner ARM, den Chippartner von Apple, konzentrieren, den Son an die Börse bringen will. „Das wird die Quelle meines Glücks, meiner Energie und meiner Begeisterung sein“, sagte Son. „Und ich glaube, dass dies auch das Beste für Softbank ist.“