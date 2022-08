Start-up-Finanzierung Wagniskapital-Bündnis: Erfolgreiche Gründer werden zu Tech-Investoren

Der neue eCapital-Fonds investiert in das Unternehmen, das Schnellladesäulen mit integriertem Batteriespeicher entwickelt.

München Immer mehr Gründer investieren Erlöse aus dem erfolgreichen Verkauf ihrer Unternehmen wieder in die Wagniskapitalszene. Jüngstes Beispiel sind die Gründer der Firmen Sonnen, Zooplus und Flaschenpost, die sich mit Paul-Josef Patt, einem der erfolgreichsten Technologieinvestoren Deutschlands, verbündet haben. Sie stoßen jetzt als Geldgeber und Investmentpartner zum neuen Fonds seiner Firma eCapital.

„Uns geht es nicht primär um die Geldvermehrung“, sagt Christoph Ostermann, der den Batteriespeicherspezialisten Sonnen Anfang 2019 für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag an Shell verkauft hat. Er wolle vor allem seine Branchenkenntnis und Erfahrung beim Unternehmensaufbau weitergeben. „Wir wollen gemeinsam die Perlen von morgen entdecken, sie unterstützen und groß machen.“

Bei der Sonnen GmbH war einst Patt der erste Geldgeber. „Er war der Erste, der sich getraut hat, bei uns zu investieren“, sagt Ostermann. Jetzt steigt Ostermann als Venture-Partner bei Patts neuem „Fonds V“ ein, der bereits 100 Millionen Euro eingeworben hat und die Summe noch verdoppeln will.

Im Silicon Valley ist es schon lange üblich, dass Gründer, die erfolgreich verkauft haben, das Geld wieder zurück in den Start-up-Kreislauf bringen. Dass dieser Trend nun verstärkt auch Deutschland erreicht, wird in der Szene positiv wahrgenommen.

„Es ist ein sehr gutes Zeichen für die Weiterentwicklung des Ökosystems, dass erfolgreiche Gründerinnen und Gründer zunehmend in die nächste Generation investieren“, sagt Carsten Rudolph, Geschäftsführer des Investorennetzwerks Bay-Start-up. Für die jungen Firmen habe das „den unschätzbaren Vorteil, dass sie Investoren an Bord haben, die sich wirklich mit allen Gepflogenheiten der Start-up-Szene auskennen und meist auch über ein sehr gutes Netzwerk verfügen“.

Anfang des Jahres haben sich zum Beispiel gleich fünf Gründer von Start-ups mit Milliardenbewertung an der Softwarefirma Remberg beteiligt, die Mittelständlern bei der Digitalisierung helfen will. Unter den Geldgebern waren Personio-Chef Hanno Renner und Bastian Nominacher von Celonis.

Die Gründer stehen für drei der größten Exits der vergangenen Jahre

Bei der neuen Allianz von Paul-Josef Patt ist auch Stephan Weich dabei, der einst Flaschenpost mitgegründet hatte. Der Getränkelieferdienst wurde 2020 für laut Branchenkreisen rund eine Milliarde Euro an Oetker verkauft. Dritter neuer Venture-Partner ist Cornelius Patt. Der Cousin des eCapital-Chefs hatte den Onlinehändler Zooplus mitgegründet, der für mehrere Milliarden Euro von Hellman & Friedman (H&F) und EQT übernommen wurde.

Die drei Gründer haben damit in den vergangenen drei Jahren mit die größten Exits in Deutschland geschafft. Gemeinsam investieren sie nun in Unternehmen wie Dryad. Das Start-up entwickelt ein solarbetriebenes Sensornetzwerk, mit dem Waldbrände binnen einer Stunde von Gassensoren entdeckt werden sollen, im Idealfall noch bevor sie mit dem bloßen Auge sichtbar sind.

„Das ist leider das Thema dieses Sommers“, sagt Paul-Josef Patt. Ein Sensor decke mehr als einen Hektar Waldfläche ab und koste weniger als 50 Euro. eCapital führt, wie jetzt verkündet wurde, die Finanzierungsrunde an. Als neue Investoren mit an Bord sind auch Toba Ventures und Time Ventures sowie Semtech. Mit dem Erlös wolle er die Technologie weiterentwickeln und den forstwirtschaftlichen Markt für Anwendungen des Internets der Dinge öffnen, sagte Dryad-CEO Carsten Brinkschulte.

Die Geräte sollen Waldbrände melden, noch bevor sie mit dem bloßen Auge sichtbar sind.

Der neue Fonds soll sich im Sinne eines Impact-Investments an sogenannten Deeptech-Unternehmen beteiligen, die sich auf hochtechnologische Innovationen fokussieren. „Das sind Themen, die wir seit 20 Jahren machen“, sagt Bernd Arkenau, Managing Partner bei eCapital. Investoren seien insbesondere Family-Offices.

Im aktuell unsicheren Umfeld seien die Investoren etwas vorsichtiger. „Der eine oder andere ist von der Krise am Kapitalmarkt oder im operativen Geschäft betroffen und etwas zurückhaltender“, sagt Arkenau. Doch wüssten erfahrene Investoren auch: „Krisenzeiten sind immer auch Chancenzeiten.“

Die ersten Beteiligungen sind bereits getätigt

Bereits vor dem Closing wurden die ersten drei Beteiligungen getätigt. Zum einen stieg eCapital als Lead-Investor beim Hamburger Start-up 1Komma5 Grad ein, das Privatkunden Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Ladeinfrastruktur für Elektroautos und auch Wärmepumpen vom Produkt über die Installation bis hin zum grünen Stromvertrag aus einer Hand anbieten will.

Teile des Gründerteams waren bereits bei Sonnen dabei, Ostermann half, die ersten Kontakte zu knüpfen. „Das Unternehmen steuert schon im ersten vollen Geschäftsjahr auf 200 Millionen Euro Umsatz zu und wächst unglaublich schnell“, sagt er.

Zweites Investment war die Beteiligung an Numbat. Das Unternehmen entwickelt Schnellladesäulen mit integriertem Batteriespeicher. Ostermann war schon in der Seed-Phase als früher Investor mit dabei und vermittelte die Kontakte zu eCapital. Das Unternehmen hat bereits erste Pilotkunden gefunden, es sollen schon bald Hunderte Säulen aufgestellt werden.

Ein viertes Investment steht laut Patt kurz bevor. Dabei handle es sich um eine Technologieplattform, die „nachhaltige und kundenorientierte Versandlösungen für Non-Food-E-Commerce-Lieferungen ermöglicht und eine emissionsfreie letzte Meile garantiert“. Hier dürfte Flaschenpost-Gründer Weich im Hintergrund die Fäden geknüpft haben. „Ich habe mich gefragt: Wo kann ich die bisher gesammelten Erfahrungen sinnstiftend einsetzen?“, sagt dieser.

Die Investoren haben einen neuen Fonds für Deeptech-Unternehmen aufgelegt.

Investor Patt ist überzeugt, dass das Engagement der Gründer viel bewirken kann: „Wir haben in Deutschland die Chance, bei wichtigen Impact-Zukunftsthemen ganz vorn mit dabei zu sein.“ Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer-Institute seien früh in der Technologieentwicklung engagiert. Wenn die jungen Gründer nun das notwendige Kapital fänden und bei der Unternehmensentwicklung von erfahrenen Unternehmern und Investoren begleitet würden, könne daraus viel entstehen.

Und den Investoren winke eine einträgliche Rendite: „Wir liegen in unseren letzten Fonds bislang noch immer über 20 Prozent“, erklärt Patt.

