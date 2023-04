 Start-up: Frisches Geld für Start-up Koro – Pro Sieben Sat 1 steigt ein

Mit Trockenfrüchten und Nusscremes ist das Lebensmittel-Start-up KoRo zuletzt nicht nur gewachsen, sondern auch profitabel. Das lockt prominente Investoren.

Das Unternehmen hat sich auf Großpackungen gesunder Lebensmittel spezialisiert. Nussbutter von Koro

Berlin Mitten im aktuell sehr schwierigen Finanzierungsumfeld für Start-ups hat die Berliner Lebensmittelfirma Koro frisches Geld bei Investoren eingesammelt. Zur Beschleunigung des Wachstums stehen Koro nun weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir bauen damit auch einen Puffer auf, um weniger stark von der Marktlage abhängig zu sein“, sagt Koro-Geschäftsführer Florian Schwenkert dem Handelsblatt. Das Start-up ist vor allem für seine verschiedenen Nusscremes, Trockenfrüchte in Großpackungen und verschiedenen Snacks – darunter viele vegane Varianten – bekannt, die auf der eigenen Plattform, in vielen Online-Shops und rund 9000 Läden im Einzelhandel in 17 Märkten vertrieben werden.