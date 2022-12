Start-up Gastro-Bestell-Plattform Choco wirbt frische Investorengelder ein

Das Unternehmen digitalisiert das Bestellmanagement zwischen Lieferanten und Restaurants. Die neue Finanzierungsrunde findet offenbar zu der im Frühjahr erreichten Milliardenbewertung statt.

Mit Choco will der Gründer den Bestellprozess in Restaurants vereinfachen. Sein Start-up zählt zu den derzeit 36 sogenannten Einhörnern in Deutschland, die mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet sind. (Foto: Choco) Daniel Khachab

Frankfurt, Düsseldorf Die Berliner Gastro-Bestellplattform Choco steht Finanz- und Unternehmenskreisen zufolge kurz vor Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 33 Millionen Euro. Es trotzt damit den für Technologiefirmen schwierigen Märkten.

Firmengründer Daniel Khachab will den Beschäftigten die Nachricht noch vor der am Donnerstagabend stattfindenden Weihnachtsfeier mitteilen, wie das Handelsblatt von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr.

Die Bewertung der Firma bleibt den Angaben zufolge stabil bei den im Rahmen einer Finanzierungsrunde im April erreichten 1,2 Milliarden Dollar (1,13 Milliarden Euro). Das gilt als Erfolg in einem Markt, in dem es nach den Einbrüchen von Technologietiteln an den Börsen ebenfalls vermehrt zu Abwertungen kommt, sogenannten „Downrounds“.