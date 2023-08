Start-up Holy will mit bunten Pulver-Softdrinks den Getränkemarkt erobern

Das Berliner Start-up hat rund zehn Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Die Gründer wollen damit den Schritt vom Online- in den Einzelhandel schaffen und ihr Sortiment erweitern.

Frederick Jost, Philipp Nass und Mathias Horsch (von links) bieten den Konsumenten von Energy-Drinks eine gesündere Alternative an. Die Gründer von Holy

Berlin Ob man den Geschmack von Energy-Drinks nun belebend findet oder viel zu süß und intensiv: Für gesund hält die stark koffeinhaltigen Wachmacher in Dosen wohl niemand. Das Berliner Start-up Holy will seine verträglichere Alternative in Pulverform nun auch in die Supermärkte bringen und hat dafür über zehn Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Sogar das enthaltene Koffein soll gleichmäßiger wirken und so den Körper weniger belasten.