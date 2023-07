Start-up Italienische Post erhöht Anteil an Logistik-Einhorn Sennder deutlich

Das Italien-Geschäft steht bereits für mehr als ein Drittel des Sennder-Umsatzes. Der neue Deal soll dem deutschen Start-up auf dem Weg in die Profitabilität helfen.

Nothacker hat Sennder 2015 mitgründet und auch das Joint Venture mit Poste Italiane auf den Weg gebracht. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Sennder-Chef und -Mitgründer David Nothacker

Berlin Die italienische Post baut ihre Beteiligung am Berliner Logistik-Start-up Sennder deutlich aus. Im Rahmen der Neuaufstellung des italienischen Joint Ventures steige der Anteil von Poste Italiane an Sennder auf zehn Prozent, teilte das Berliner Start-up am Mittwoch mit. „Bisher hält die Post rund zwei Prozent“, sagte Sennder-Mitgründer und -Chef David Nothacker dem Handelsblatt.

Zum Wert der Beteiligung wollte sich Nothacker nicht äußern. Bei der letzten Finanzierungsrunde im Juni 2021 wurde Sennder mit rund einer Milliarde Dollar bewertet und wird damit als sogenanntes Einhorn bezeichnet.

Das Gemeinschaftsunternehmen mit der italienischen Post gibt es seit 2019. Seither wickelt Sennder einen Großteil der Lkw-Transporte für Poste Italiane ab. Nun haben beide Unternehmen die Zusammenarbeit vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängert.

Sennder: Italien-Joint-Venture ist bereits profitabel