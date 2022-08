Start-up Luminovo: Frisches Geld für Software gegen den Chipmangel

Halbleiter sind seit zwei Jahren knapp. Luminovo will den Elektronikproduzenten mit einer Software helfen, die passenden Bauteile zu finden.

München. Lieferzeiten von zwei Jahren? In der Chipindustrie ist das derzeit nicht außergewöhnlich. Auf ausgewählte Bauelemente müsse er „über 100 Wochen warten“, klagt Rainer Koppitz, Chef des Münchner Elektronikproduzenten Katek. Besonders hart trifft es Kunden, die von einem einzigen Halbleitertyp eines Herstellers abhängen. Sie bekommen die begehrten Bauteile oft nur zu horrenden Preisen auf dem Spotmarkt.

Mit seiner Software will Sebastian Schaal dafür sorgen, dass Elektronikfirmen so etwas künftig nicht mehr passiert. Der Gründer des Start-ups Luminovo ist angetreten, den Prozess zwischen einer Produktidee und der Entwicklung marktreifer elektronischer Hardware zu revolutionieren.

Mit seinen Programmen können Kunden unter anderem berechnen, wie hoch das Risiko ist, wenn sie sich auf eine einzelne Komponente eines Anbieters verlassen – oder was es kosten würde, alternative Bauteile gleich beim Design zu berücksichtigen.

Eine gute Idee, meinen eine Handvoll Investoren, die dem Münchner nun elf Millionen Euro zur Verfügung stellen. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Chalfen Ventures. Gründer Mike Chalfen glaubt an einen durchschlagenden Erfolg der Software. „Komplexe, prozessgesteuerte Branchen sind reif für einen Wandel, aber für die Menschen in diesen Branchen ist Veränderung oft nicht so leicht“, sagt der Unternehmer. Luminovo habe Produkte entwickelt, die von den Kunden einfach installiert werden könnten und dann schnell einen Mehrwert böten.

Zu den weiteren Geldgebern gehören Tencent, Verve Ventures und Khadjavi Capital Partners sowie die bereits bei Luminovo engagierten Investoren La Famiglia und Cherry Ventures.

Investoren schätzen die „allumfassende“ Software

Die Elektronikbranche sei unglaublich komplex und verlasse sich in weiten Teilen immer noch auf veraltete Kommunikationsmethoden, sagt Christian Meermann, Gründungspartner bei Cherry Ventures. Das gehe auf Kosten von Produktivität und Skalierbarkeit. Luminovo sei der einzige Anbieter, der „dieses Problem mit einer allumfassenden modernen Software-Suite löst“.

Seit Frühjahr 2021 vertreibt Schaal seine Software „Lumiquote“ – der Münchener hat eigenen Angaben zufolge bereits rund 50 Elektronikproduzenten unter Vertrag. „Lumiquote“ ist an die Datenbanken der Elektronik-Distributoren und auch von Herstellern der Bauelemente angebunden, also etwa den Chip-Produzenten. So sind die Kunden stets informiert, wie viel einzelne Bauteile kosten und ob und wann sie verfügbar sind. „Wir sind auf der Mission, die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik effizienter, effektiver und wirkungsvoller zu gestalten“, meint Schaal.

Im Herbst übernahm der Elektrotechniker Schaal zudem den Wettbewerber Electronic Fellows aus Wiesbaden. Das Start-up hat ein Programm entwickelt, mit dem Leiterplattenhersteller in kürzester Zeit digital Angebote erstellen können. Eine Aufgabe, die zuvor hauptsächlich händisch erfolgte und sehr aufwendig gewesen ist. Durch die Akquisition bekam Luminovo ein zweites verkaufsfertiges Produkt.

Im Masterstudium beschäftigten sich Schaal und sein Mitgründer Timon Ruban in Kalifornien erstmals intensiv mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Deep Learning. Zurück in Deutschland gründeten beide vor knapp fünf Jahren Luminovo zunächst als eine Art KI-Beratung, ehe die Idee mit der Elektronikindustrie reifte. Investoren waren rasch überzeugt: 2,6 Millionen Euro spülte die erste Finanzierungsrunde in die Kasse.

Mitarbeiter von Helsinki bis Nairobi

Inzwischen beschäftigt das Start-up rund 50 Mitarbeiter. Jeden Monat kommen im Schnitt drei dazu – und zwar von Helsinki bis Nairobi. Denn in der jungen Firma ist es egal, wo der Bürostuhl steht. Schaal ruft seine Leute lediglich zweimal im Jahr zum persönlichen Treffen zusammen.

Es sind nicht zuletzt mittelständische, aber durchaus große europäische Elektronikhersteller, die auf die Software der Bayern setzen. Unternehmen, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind wie die Augsburger BMK Group, Kessler Systems in Königseggwald oder die Limtronik GmbH in Limburg. Manche wollen nicht genannt werden, es handelt sich laut Schaal aber um einige der größten Lohnfertiger Europas. Infrage kämen als Kunden praktisch alle Firmen, bei denen Elektronik einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung ausmache, zum Beispiel im Maschinenbau oder der Medizintechnik.

Der Co-Gründer von Luminovo hat bei Investoren elf Millionen Euro eingesammelt. (Foto: Luminovo) Sebastian Schaal

Seit zwei Jahren sind viele Chiptypen nun schon knapp. Das dürfte sich so schnell nicht ändern – und damit Luminovo zugutekommen. „Lieferengpässe sind weit verbreitet“, warnte zuletzt Jochen Hanebeck, Chef des Münchner Halbleiterproduzenten Infineon. Zwar entspannt sich die Lage bei Halbleitern für Smartphones und Computer, weil die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sinkt. Aber Chips reiferer Technologiegenerationen, wie sie insbesondere die deutsche Industrie benötigt, sind nach wie vor Mangelware.

Experten sind überzeugt, dass die Elektronikproduzenten aus den Lieferschwierigkeiten gelernt haben. Peter Fintl, Halbleiterspezialist der Beratungsgesellschaft Capgemini: „Die Industrie stellt sich immer besser auf den Chipmangel ein. Durch angepasste Designs können viele Abnehmer inzwischen auf Alternativen ausweichen, wenn eine Halbleiter-Variante einmal nicht verfügbar ist.“

Chips bleiben noch lange knapp

Fintl glaubt aber auch, dass die hierzulande benötigten Chips noch lange nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen werden: „Die großen Investitionen in reifere Technologien starten jetzt. Daher wird es noch einige Jahre dauern, bis die Angebotslücke geschlossen ist.“ Denn es braucht mehrere Jahre, bis die Serienfertigung in einem Chipwerk startet.

Mit dem frischen Geld will Schaal sein Team verdoppeln, die Produktentwicklung vorantreiben und den Vertrieb aufstocken. Dieses Jahr hoffte der Unternehmer auf mehr als eine Million Euro Umsatz. Zwei Jahre sollen die Mittel reichen.

Und dann? Luminovo könnte durchaus für Konzerne interessant sein. So hat Siemens vergangenes Jahr den Konkurrenten Supplyframe für 700 Millionen Dollar geschluckt. Supplyframe bringt unter anderem Kunden, die Leiterplatten suchen, und Anbieter zusammen. Die US-Firma verdient ihr Geld zum Beispiel mit Werbung, mit dem Verkauf der besten Platzierungen bei den Suchmaschinenergebnissen und mit Softwarelösungen.

Schaal selbst treibt derweil ein ganz anderes Ziel um: Er hofft, dass die Kunden mit seiner Software bis 2025 eine Million Elektronikprodukte entwickeln. Es wäre der endgültige Beweis, dass „Lumiquote“ hält, was der Gründer verspricht.



