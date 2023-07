Start-up Mehr Geld für Quanten-Übersetzungsdienst der Ex-Bahn-Vorständin

Berlin Das Frankfurter Start-up Quantagonia erhält 4,3 Millionen Euro Wagniskapital von Investoren. Dies erfuhr das Handelsblatt von den Gründern, zu denen auch die frühere Digitalchefin der Deutschen Bahn, Sabina Jeschke, gehört.

Das Unternehmen entwickelt einen Übersetzungsdienst für neuartige Quantencomputer. „Wir bauen eine Plattform, die dort bestehende Programme zum Laufen bringt“, sagte Mitgründer Dirk Zechiel. Der Standardcode könne aufgrund er komplexen Quantentechnologie nicht einfach umgeschrieben werden. „Dafür braucht man eigentlich gleichzeitig einen Informatiker, Physiker und Mathematiker.“ Weil das nicht jedem Unternehmen möglich sei, so Zechiel, entwickele Quantagonia eine Lösung, die beide Welten miteinander verbindet.

Um das Angebot weiter ausbauen zu können, bekommt das 2021 gegründete Start-up nun frisches Geld von Investoren wie Tensor Ventures, Voima Ventures aus Finnland sowie dem Fraunhofer Technologie-Transferfonds. Zur Bewertung machten die Gründer indes keine Angaben.

Die Anbahnung der Finanzierungsrunde sei sehr anspruchsvoll gewesen, sagte Zechiel. Einige Investoren seien auch zurückhaltend, weil es noch einige Jahre dauere, bis Quantentechnologie wirklich zum Einsatz komme. „Man muss auf die Hardware warten“, sagte der Experte für Künstliche Intelligenz (KI).

Quantentechnologien könnten laut einem McKinsey-Bericht schon bald Probleme lösen, die mit herkömmlichen Computern nicht oder nur unter großem finanziellen Aufwand zu lösen sind. Dem Bericht zufolge könnten die zukünftigen Umsatzerlöse und Kosteneinsparungen in der Automobil-, Chemie-, Finanz- und Biowissenschaftsbranche bis 2035 bei bis zu 1,3 Billionen US-Dollar liegen. Trotz des Potenzials sind Geldgeber aber auch angesichts der Zinswende und anhaltenden Wirtschaftsschwäche zurückhaltend. Die Investitionen in Start-ups stagnierten im vergangenen Jahr.

Perspektive unklar

Trotzdem herrscht laut Zechiel eine Aufbruchstimmung in der Branche. Mit Bick auf den Hype rund um KI, der mitunter überraschend hohe Finanzierungsrunden zur Folge hatte, sagte er: „Vielleicht ist ChatGPT aktuell populärer, weil es einfacher zu verstehen ist. Aber in der Quantentechnologie ist auch viel Musik drin.“

Inzwischen misst auch die Bundesregierung der Quantentechnologie größere Bedeutung bei. Bis 2026 sollen drei Milliarden Euro in die Förderung von Quantencomputern und deren Anwendung fließen. Zechiel zufolge sollte es allerdings einfacher werden, in diesem Zusammenhang auch Start-ups zu fördern: „Denn wir können es uns nicht leisten, Zeit in eine wochenlange Ausschreibung mit ungewissem Ausgang zu stecken.“ Mit der nächsten Finanzierungsrunde, hofft das Gründerteam, sei in zwei Jahren zu rechnen.

Der KI-Experte Zechiel hat Quantagonia zusammen mit Philipp Hannemann, Sebastian Pokutta und der früheren Bahn-Vorständin Sabina Jeschke gegründet. Vor ihrer Zeit als Digitalstrategin bei der Deutschen Bahn arbeitete Jeschke als Informatikprofessorin an der RWTH Aachen.

Quantencomputer sind in der Lage, eine Vielzahl von Rechenaufgaben parallel lösen, was besonders in der Logistik und Pharmazeutik für Innovationen sorgen soll. Allerdings gibt es verschiedene Ansätze, einen Quantencomputer zu bauen. Bisher ist noch unklar, welcher letztlich das Rennen macht.

Quantagonia will sich davon nicht beirren lassen. „Es ist für uns nicht wichtig, welche Architektur beziehungsweise Technologie sich bei der Quanten-Hardware durchsetzt. Wir werden alles anbieten“, sagte Hannemann. Das ist zumindest das Ziel. Allein ist Quantagonia damit nicht. Zu den Konkurrenten gehört unter anderen das Start-up Bleximo aus Kalifornien.

