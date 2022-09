Start-up Motivation per Beteiligung: Ledgy will Teilhabe von Mitarbeitern erleichtern

Berlin Yoko Spirig will das europäische Start-up-Ökosystem anschieben – per Mitarbeiterbeteiligung. „Start-ups können im Gegensatz zu großen Technologiekonzernen zwar weniger zahlen, aber stattdessen etwas anderes sehr Wertvolles bieten: Kapital“, sagt die Unternehmerin.

Um den komplexen Prozess Mitarbeitern wie auch Gründern zu erleichtern, hat Spirig zusammen mit zwei Mitstreitern die Plattform Ledgy aufgebaut. Bisher ist das 2017 gegründete Start-up auf dem Heimatmarkt Schweiz sowie in Deutschland und Großbritannien aktiv, bald sollen Frankreich und andere europäische Länder folgen, später dann die USA.

Dafür braucht Ledgy frisches Geld und hat nun 22 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Angeführt wurde die Series-B-Finanzierungsrunde vom Investor NEA. Aber auch Sequoia Capital aus den USA – bekannt durch Beteiligungen etwa an Doordash oder Zoom – war wie bereits vor rund einem Jahr erneut mit an Bord.

Ledgy hat eine Software entwickelt, über die Start-ups Beteiligungen – von Mitarbeitenden wie auch Investoren – einfach und übersichtlich verwalten können. Zudem können die Angestellten ihre Beteiligungen einsehen und haben damit einen Überblick über die Entwicklung ihres Eigenkapitals. Änderungen werden sofort eingepflegt. Excel-Tabellen sollen damit der Vergangenheit angehören.

Firmen wie Trade Republic, WeFox oder Taxfix nutzen die Software bereits. Spirig, vom Magazin „Forbes“ bereits 2020 zu den „Top 30 unter 30“ im Bereich Technologie gewählt, sagt: „Unsere Kunden wollen in schwierigen Zeiten in ihre Belegschaft investieren.“

In Deutschland sind im Gegensatz zu den USA Beteiligungsmodelle bislang kaum verbreitet. Das hängt auch mit der Gesetzeslage zusammen. „Mitarbeiterbeteiligungen sind für Start-ups entscheidend, um Top-Talente zu gewinnen und zu binden“, sagt der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Startups, Christian Miele. Die deutschen Regelungen seien international aber nicht konkurrenzfähig und müssten vereinfacht werden.

„Bevor ich das deutsche Beteiligungssystem erklärt habe, hat der Entwickler schon dreimal im Silicon Valley unterschrieben“, sagt Miele. Da müsse das von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante „Zukunftsfinanzierungsgesetz“ endlich Abhilfe leisten. Bislang sei es allerdings noch unzureichend.

Spirig ist sich sicher, auf dem Weg zu einer internationalen Präsenz schon einen Großteil der Probleme gemeistert zu haben. Wegen der unterschiedlichen Regeln in den verschiedenen Märkten biete Ledgy bereits jetzt länderspezifische Beteiligungspläne an. Spirig hält das mit Blick auf den deutlich größeren US-Konkurrenten Carta für einen Vorteil.

„Dadurch wissen wir bereits jetzt, wie es ist, international zu agieren. Wir haben Kunden in Australien, Israel und den USA. In mehreren Ländern aktive Firmen führen bei uns mehrere Modelle nebeneinander“, sagt die junge Unternehmerin, die in der Vergangenheit bereits am CERN sowie an der Universität Oxford als Physikerin geforscht hat, aber keine akademische Karriere anstrebte.

Inzwischen betreut Ledgy mehr als 2500 Firmen und verwaltet Angaben von mehr als 25.000 an Start-ups beteiligten Personen. „Wir bieten unsere Software im Abo-Modell an. Der Preis richtet sich dabei nach der Zahl der Mitarbeiter“, sagt Spirig. Wachstumsunternehmen mit bis 150 Stakeholdern zahlen aktuell monatlich mindestens 600 Euro.

Sorgen wegen des weltweiten Wirtschaftsabschwungs macht sich die Unternehmerin nicht: „Der zugrundeliegende Trend ist ungebrochen. Die Firmen wollen die Mitarbeiterbeteiligung ausbauen. Und wir helfen ihnen dabei.“

