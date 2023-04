Start-up Personio steigt in das Geschäft mit Lohnbuchhaltungssoftware ein

Berlin Der Personalsoftware-Entwickler Personio bietet jetzt auch Lohnabrechnungssoftware an. Die deutschen Geschäftskunden könnten nun Systeme für „die Verwaltung von Personaldaten und die Lohnbuchhaltung aus einer Hand“ beziehen, sagte Firmenchef Hanno Renner dem Handelsblatt. Das neue Lohn- und Gehaltsbuchhaltungssystem sei voll ins Personaldatensystem integriert und laufe in Echtzeit.

„Statt wie bisher über einen ganzen Monat hinweg Änderungen wie neue Steuerklassen, Bankdaten oder Angaben zu neuen Mitarbeitern zu sammeln und dann an ein externes System weiterzugeben, werden Daten sofort validiert und Änderungen vorgenommen“, sagte Renner. Personal- und Gehaltsdaten würden synchronisiert und miteinander abgeglichen, was aufwendige Datentransfers und manuelle Überprüfungen ersparen könne und so die Prozesse beschleunige. Das komme genau zur richtigen Zeit, da immer mehr Unternehmen versuchten, ihr Tagesgeschäft zu optimieren und effizienter zu werden, sagte Harry Nelis, Partner beim Personio-Investor Accel in London.

In die jahrelange Entwicklung der Neuerung hat Personio nach eigenen Angaben 40 Millionen Euro investiert. Entsprechend hohe Erwartungen hat Renner an das neue System: „Unsere Bestandskunden geben aktuell pro Mitarbeiter deutlich weniger Geld für Personio als für die Lohnbuchhaltung aus. Das Potenzial ist groß.“ Diese Chancen will Personio bald auch in anderen europäischen Ländern nutzen und bereitet den Einstieg in das internationale Geschäft mit den monatlichen Gehaltsabrechnungen vor. Personio-Berechnungen zufolge sind europaweit 90 Millionen Menschen bei Unternehmen mit 10 bis 2000 Mitarbeitenden angestellt. Diese würden monatlich bezahlt, was zu mehr als einer Milliarde Gehaltsabrechnungen pro Jahr führe, die jeweils zwischen zehn und zwölf Euro kosteten.

Börsengang aktuell nicht geplant

Bei der letzten Finanzierungsrunde im Sommer vergangenen Jahres wurde das 2015 gegründete Münchner Start-up mit 8,5 Milliarden Dollar bewertet. Trotz des heute deutlich schlechteren Finanzierungsumfelds setzt Personio weiterhin auf hohes Wachstum und nimmt dafür Verluste in Kauf. „Solange wir stark wachsen, können wir auch investieren“, sagt Renner, und: „aktuell wachsen wir sehr stark“. Damit setze sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fort: Schon 2021 stieg der Umsatz zum Vorjahr um 130 Prozent, 2022 verdoppelte Personio ihn erneut.

Inzwischen hat Personio nach eigenen Angaben rund 8000 Kunden in Europa. Das Unternehmen konzentriert sich mit seiner Personalsoftware vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 2000 Mitarbeitenden. Allerdings ist Personio auf dem Markt nicht allein: Start-ups wie Payfit und Factorial bieten ebenfalls Lösungen für die Digitalisierung der Personalarbeit an.

Und was plant das Unternehmen für die Zukunft? „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass wir irgendwann an die Börse gehen werden“, sagt Renner. Das werde wohl auch keine fünf Jahre mehr dauern. Erst vor wenigen Monaten änderte Personio dazu seine Rechtsform von einer GmbH in eine europäische Aktiengesellschaft (SE). Die Umwandlung gilt als einer der ersten Schritte auf dem Weg an den Kapitalmarkt.

Ein Börsendebüt in der nächsten Zukunft sei allerdings nicht geplant, sagt Renner. Das sei schließlich „ein Finanzierungsevent. Wir haben allerdings viele Hundert Millionen auf dem Konto und könnten profitabel wirtschaften, wenn wir es wollen.“

