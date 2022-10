Start-up Porsche steigt als Investor ein: Workerbase will mit frischem Geld Produktionsprozesse verbessern

Berlin Angesichts der Energiekrise und Herausforderungen durch Materialmängel müssen immer mehr Industrieunternehmen ihre Produktion in kurzer Zeit umstellen können. Das Münchner Software-Start-up Workerbase will das erleichtern.

„Wir können in der deutschen Industrie nicht so weitermachen wie bisher“, sagt Firmengründer Norman Hartmann dem Handelsblatt. „Da wird durch fehlende Digitalisierung Arbeitszeit ineffizient eingesetzt und damit viel Geld verbrannt.“

Nun konnte das 2017 von Hartmann zusammen mit Thorsten Krüger und Hamid Reza Monadjem gegründete Unternehmen neue Investoren gewinnen. Die Wagniskapitalgeber Almaz Capital, Bayern Kapital sowie Porsche Ventures vom gleichnamigen Sportwagenhersteller und Bestandsinvestor Point Nine geben Workerbase zehn Millionen Euro für das weitere Wachstum

Porsche weiß seit Längerem, worin es investiert. Genauso wie Siemens gehört der Autokonzern zu den Kunden von Workerbase. Siemens wiederum war lange Zeit der Arbeitgeber der drei Gründer.

Im Mittelpunkt des Workerbase-Angebots steht eine Plattform, die Menschen, Material und Maschinen in der Fertigung in Echtzeit miteinander verbindet. Hartmann will diese Daten nutzen, um Unternehmen auch bei Einsparungen zu helfen: „Gerade in Zeiten des Materialmangels haben viele Kunden unfertige Waren in hohem Wert herumstehen. Das überfordert andere Systeme wie beispielsweise von SAP.“

Er wolle allerdings nicht einzelne Mitarbeiter zehn Minuten schneller machen, sondern die Koordination aller Arbeitsvorgänge automatisieren. „Hier reden wir dann über Werte von über 100 Millionen Euro.“ Neben Porsche und Siemens gehören PON.Bike und GKN Powder Metallurgy zu den Kunden.

Im Gegensatz zu anderen Start-ups ist Workerbase profitabel. Im vergangenen Jahr ist die Firma um mehr als 100 Prozent gewachsen. Nun soll die Mitarbeiterzahl bis Ende 2023 auf rund 50 von aktuell 14 steigen. Analysten von Verified Market Research rechnen damit, dass der Markt für vernetzte Mitarbeiterplattformen bis 2028 auf rund 12,7 Milliarden Dollar von knapp 3,2 Milliarden Dollar in 2020 zulegt.

Patrick Huke von Porsche Ventures traut Workerbase einiges zu: „Die innovative Softwarelösung von Workerbase hat das Potenzial, die riesige Fertigungssoftware-Branche auf den Kopf zu stellen.“ Allerdings ist die Konkurrenz groß: Neben Parsable gehören Tulip von DMG Mori und Corvax zu den Wettbewerbern.

In der inzwischen fünfjährigen Firmengeschichte hat Workerbase bereits eine große Anpassung im Geschäftsmodell vorgenommen. Lange Zeit konzentrierte sich die Firma auf Smartwatches als zentrales Kommunikationsmittel. Inzwischen gehören sie noch zum Repertoire, wurden allerdings von Smartphones und Tablets ergänzt.

„Nicht alle Mitarbeiter sind mobil. Wir haben festgestellt, dass wir das Geschäft holistischer angehen müssen und unterstützen jetzt alle Geräteklassen von der Smartwatch bis zum PC“, sagt Hartmann über die von Workerbase vorgenommene Anpassung an neue Bedingungen.

