Start-up Rooom Bei BMW und der Deutschen Telekom kommt das Metaverse aus Jena

Berlin Mit der Software des Start-ups Rooom erstellt rund ein Drittel aller Dax-Konzerne seine 3D-Inhalte. Nun erhält die Firma aus Jena 17 Millionen Euro von Investoren für die weitere Internationalisierung und den Ausbau des Marketings.

Der Münchener Finanzinvestor Marondo Capital führt die Finanzierungsrunde an, an der sich auch der Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) und die bm-t Beteiligungsmanagement Thüringen sowie weitere Bestandsinvestoren beteiligen.

Angesichts der aktuell schwierigen Finanzierungsbedingungen in der Start-up-Branche musste Rooom lange verhandeln, bis die Geldspritze stand. „Es hat insgesamt eineinhalb Jahre gebraucht, um jetzt diese Runde zu realisieren“, sagte Gründer und Firmenchef Hans Elstner dem Handelsblatt.

In der Zwischenzeit seien ursprünglich an einem Investment interessierte Großkonzerne wie Intel, Hitachi und Samsung abgesprungen, Wettbewerber hätten Insolvenz angemeldet. „Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt diese Runde abschließen konnten“, erklärt Elstner.

Bisher macht die 2016 gegründete Firma mit derzeit rund 100 Mitarbeitenden Verluste, will das aber bald ändern. „Die Marschrichtung ist klar: Wir wollen bald profitabel sein“, sagt Elstner. Das sei auch den Investoren immer wichtiger.

Rooom bietet webbasierte Lösungen zur Erstellung, Verwaltung und Ausspielung von 3D-Inhalten an. Zu den wichtigsten Kunden zählen der Autohersteller BMW, das Optikunternehmen Zeiss, die Möbelfirma Porta und die Deutsche Telekom.

Porta zum Beispiel nutzt die Plattform, um auf Basis von Fotos 3D-Modelle der Einrichtung zu erstellen. „Bei denen kann man jetzt in 3D sehen, ob das Sofa in die eigenen vier Wände passt“, sagt Elstner. Die Telekom hat einen virtuellen Verkaufsraum über Rooom erstellt. Andere Unternehmen verwenden die Software, um virtuelle Meetings abzuhalten.

Mark Zuckerberg half Rooom auf die Sprünge

Weltweit hat Facebook-Eigentümer Meta mit der Neuausrichtung des Unternehmens auf die virtuelle Welt, das sogenannte Metaverse, das Geschäft befeuert. Elstner kann sich noch genau daran erinnern, was geschah, als der Meta-Gründer im Sommer 2021 über das nächste Kapitel seines Konzerns sprach: „Die richtige Aufmerksamkeit kam, als Mark Zuckerberg 93-mal Metaverse sagte.“

Davon habe auch Rooom profitiert. Inzwischen arbeitet das Start-up sowohl mit Meta wie auch Apple zusammen.

Sebastian Schirl von der Investmentbank Bryan, Garnier & Co, die die Transaktion begleitete, lobte den Ansatz von Rooom, ohne spezielle Apps oder Brillen Nutzer in virtuelle Welten zu versetzen. Die Markthoffnungen sind groß: Der Finanzdienst Bloomberg Intelligence prognostiziert für den Markt im Jahr 2024 bis zu 800 Milliarden Dollar Umsatz.

Im Wettbewerb mit Meta, Apple und dem Start-up Spatial aus New York kann Rooom nach Aussage von Gründer Elstner mit seiner Herkunft punkten: „Unser Standort in Europa mit der Datenschutz-Grundverordnung ist ein Alleinstellungsmerkmal.“ Den Kunden sei mit Blick auf die Daten auch wichtig, dass sie die Server der Deutschen Telekom in Deutschland nutzten.

