Start-up Schnelllieferdienst Flink bereitet Rückzug aus Frankreich vor

Flink hatte erst vor einem Jahr den Wettbewerber Cajoo übernommen. Nun muss der Lieferdienst Kosten reduzieren, um im Wettbewerb mit Getir und Gorillas zu bestehen.

Der Schnelllieferdienst prüft einen Rückzug aus Frankreich. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Flink-Fahrräder

Berlin Nur ein Jahr nach der Übernahme des französischen Wettbewerbers Cajoo plant der Berliner Schnelllieferdienst Flink den Rückzug aus dem französischen Markt. Das geht aus internen Unterlagen hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Demnach stellen neue Vorgaben in Frankreich das Geschäftsmodell infrage.

Entsprechende Gespräche würden unter anderem mit dem Betriebsrat geführt, bestätigte ein Flink-Sprecher am Donnerstag. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Unklar ist damit auch, ob das Frankreichgeschäft verkauft oder geschlossen wird.

Unternehmenskreisen zufolge legte Flink im Mai 2022 etwas weniger als 100 Millionen Euro für Cajoo auf den Tisch. Mit dem Deal kam auch der französische Einzelhandelsriese Carrefour an Bord. Aktuell arbeiten dem Sprecher zufolge noch einige Hundert Mitarbeiter für Flink in Frankreich, wo der Schnelllieferdienst unter anderem in Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Bordeaux operiert.

Flink hat bereits Tausenden Mitarbeitern gekündigt