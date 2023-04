Start-up Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen Chef von Autoabo-Start-up Finn ein

Berlin Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Chef des Autoabo-Start-ups Finn Auto, Max-Josef Meier. Oberstaatsanwältin Anne Leiding bestätigte dem Handelsblatt auf Anfrage, dass ein Verfahren eingeleitet worden sei. Die in den Medien geschilderten Vorgänge würden in strafrechtlicher Hinsicht geprüft. Finn Auto wie auch Max-Josef Meier wollten sich auf Anfrage gegenüber dem Handelsblatt dazu nicht äußern. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ hatte berichtet, dass Meier auf der Unternehmens-Weihnachtsfeier 2021 neun Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben soll. Dem Magazin gegenüber räumte Meier die Vorwürfe ein, er gibt jedoch an, stark alkoholisiert gewesen zu sein und keinerlei Erinnerungen an die Vorfälle zu haben.

Konkret sagte er: „Nach den Schilderungen habe ich an dem Abend, in Anwesenheit von anderen, gegenüber mehreren Frauen übergriffige verbale Äußerungen und Aufforderungen gemacht, sie am Gesäß angefasst und versucht, einige von ihnen ohne Einvernehmen zu küssen.“ Er sei durch einen Mitgründer des Unternehmens der Party verwiesen worden.

Auf Anfrage des Handelsblatts teilte Finn Auto mit, keine der Betroffenen habe Anzeige erstattet noch unmittelbar in direkter Reaktion das Unternehmen verlassen. Nach dem Abend sei sofort eine interne Aufarbeitungsgruppe einberufen worden, der Mitarbeitende unterschiedlicher Hierarchiestufen und Abteilungen sowie Betroffene angehörten.

Das Unternehmen habe allen Mitarbeitenden externe psychologische Beratung angeboten und ein Whistleblower-Postfach eingerichtet, in dem Vorfälle im Zusammenhang mit Sexismus, sexueller Belästigung, Mobbing oder Machtmissbrauch anonym gemeldet werden können.

Zudem seien allen Betroffenen auf freiwilliger Basis Mediationsgespräche mit Meier angeboten worden. Meier selbst hat sich nach Unternehmensangaben freiwillig einer Therapie und einem anschließenden Coaching unterzogen.

Investoren zeigen sich mit Aufarbeitung zufrieden

Nach Abschluss dieser initialen Aufarbeitung habe das Management gemeinsam mit Investoren und in Rücksprache mit der Aufarbeitungsgruppe entschieden, dass Meier schrittweise als Chef zurückkehren kann, hieß es weiter.

Langjährige Investoren wie Picus Capital und HV Capital zeigten sich mit der Handhabung der Vorfälle zufrieden. HV unterstütze die Bemühungen um Transparenz und interne Aufarbeitung ausdrücklich, teilte Rainer Märkle von HV Capital mit. Picus-Partner Robin Godenrath lobte, es seien umfassende Maßnahmen ergriffen sowie Prozesse entwickelt worden, um ähnlichen Vorfällen in der Zukunft so weit wie möglich vorzubeugen. Zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wollten sich weder Picus noch HV Capital äußern.

Finn Auto wurde 2019 gegründet und ist 2022 in die USA expandiert. Im vergangenen Jahr erlöste das Unternehmen mit seinen Autoabo-Monatsmodellen mehr als 100 Millionen Euro. Meier gehört auch zu den Mitgründern des Mode-Suchmaschinenanbieters Stylight, der 2016 von Pro Sieben Sat 1 übernommen wurde.

