Start-up-Szene Neuer Berliner Fonds Magnetic will 220 Millionen Euro einsammeln

Die Bewertungen vieler Start-ups gerieten zuletzt unter Druck. Zwei Berliner Investoren schreckt das offenbar nicht. Ihr erstes Investment: Ein Start-up, das tierfreie Steaks entwickeln will.

Vertrauen in das Potential der Gründerszene. (Foto: Prisma Bildagentur) Fernsehturm in Berlin-Mitte

Hamburg Trotz Krisenstimmung in der Start-up-Szene wagen sich zwei Berliner Wagniskapitalgeber mit einem neuen Fonds an den Markt: David Rosskamp, der in den letzten Jahren den June Fund managte, und Mario Lebherz, bis Sommer 2021 Managing Director bei den Atlantic Food Labs, sammeln derzeit Kapital für ihr Projekt Magnetic, wie das Handelsblatt erfuhr.

Zielmarke: Offenbar zunächst rund 220 Millionen Euro, die in zwei Vehikeln sowohl für die Frühphasen- wie Wachstumsfinanzierung eingesetzt werden sollen. Zu den bisherigen Geldgebern gehören den Informationen zufolge vor allem Family Offices und Privatpersonen wie andere Start-up-Gründer. Konkrete Namen wollte das Team auf Anfrage nicht nennen.