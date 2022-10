Start-up US-Millionen nach Ukraine-Einsatz – Münchner Drohnen-Firma beweist sich im Krieg

Düsseldorf Der deutsch-amerikanische Milliardär Peter Thiel und der Berliner Wagniskapitalgeber Project A steigen bei der Drohnenfirma Quantum Systems ein. Es ist ein Deal, der dem Münchner Start-up Zugang zu US-Militärwissen verspricht – und der in der deutschen Gründerszene eine Diskussion anstoßen könnte.

Quantum Systems baut militärische und zivile Aufklärungsdrohnen. Ex-Bundeswehrsoldat Florian Seibel hat die Firma 2015 gegründet und kann im russischen Angriffskrieg zeigen, wozu seine Technologie in der Lage ist. 20 Quantum-Drohnen kundschaften derzeit die russische Armee aus und liefern den Ukrainern Informationen über ihre Stellungen.

Peter Thiel kennt sich als Gründer und Investor bereits aus mit Sicherheits- und Verteidigungstechnologien. Er steht hinter Palantir und Anduril, zwei der modernsten und auch umstrittensten US-Unternehmen in dem Sektor. Etwas Vergleichbares kennt die deutsche Wagniskapitalszene nicht. Vielmehr dürfte Project A auch andere Investoren dazu veranlassen, sich mit „Dual Use“ zu befassen: dem doppelten Verwendungszweck.

Technologien, die sowohl zivil wie militärisch verwendbar sind, finden sich relativ häufig. In Deutschland gibt es bisher aber nur wenige Start-ups, die das klar benennen und auch Kunden im Rüstungssektor adressieren.

Ähnlich sieht es aufseiten der Risikofinanzierer aus. Deutsche Wagniskapitalgeber schließen Investments in Rüstung und Waffen in der Regel aus.

Gründer Seibel: „Unsere Drohnen gucken, wo die russischen Panzer stehen“

Doch Project-A-Partner Uwe Horstmann und seine Kollegen sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Investment wie das in Quantum Systems nach ihren Richtlinien zulässig ist – und ethisch wie wirtschaftlich richtig. „Für mich war es wichtig, dass es um Aufklärung geht“, sagt Project-A-Investor Uwe Horstmann, selbst Reserveoffizier der Bundeswehr. „Auf diesen Drohnen sind Kameras montiert und unter Umständen andere Sensoren, aber wir finanzieren damit nicht den Bau einer Waffe.“

Ganz so einfach ist es in der vernetzten Welt aber nicht. Das zeigt das Einsatzszenario in der Ukraine: „Unsere Drohnen fliegen 20 Kilometer vor den ukrainischen Artillerie-Stellungen und gucken, wo die russischen Panzer stehen“, sagt Gründer Florian Seibel. „Wenn die ukrainische Artillerie schießt, können sie das Feuer korrigieren und sagen: ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter vor.“

In der vernetzten Kriegsführung verschwimmt die Grenze zwischen Aufklärungs- und Waffensystem. Auch das dürfte ein Grund sein, warum sich zwar viele deutsche Wagniskapitalgeber bereits die Frage stellen, ob sie in „Dual Use“ und im militärischen Umfeld investieren wollen, ohne dazu offiziell schon Stellung beziehen zu wollen.

Horstmann redet nicht drumherum: „Im militärischen Umfeld erhöht Aufklärung natürlich die Effektivität. Das verringert Kollateralschäden, aber macht das Waffensystem grundsätzlich schon wirksamer.“

Ein Vertrauter Trumps als Geldgeber

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs könne das Project-A-Team seinen Frieden damit schließen, sagt Horstmann: „Europa muss sich robust aufstellen, um Menschenrechte, Konventionen, Rechtssysteme und das Leben Unschuldiger zu schützen.“

Der Krieg hat Europa in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass Abhängigkeiten gefährlich sind. Auch das bestärke Project A in der Entscheidung: „Wir sehen es positiv, dass es einen deutschen Hersteller gibt, der Europa strategisch unabhängiger macht und die neuen Technologien mit einem europäischen Wertesystem verbindet.“

Florian Seibel

Umso mehr dürfte manche ein anderer Neuinvestor aufschrecken. Mit Peter Thiel und seiner Investmentfirma Thiel Capital steigt bei einem Entwickler von Sicherheitstechnologie schon in der Frühphase ein US-Investor ein. Im konkreten Fall: ein Großsponsor der republikanischen Partei und Vertrauter des Ex-Präsidenten Donald Trump.

Wirtschaftlich und unternehmensstrategisch ist der Deal nachvollziehbar: Thiel ist ein „brillant vernetzter“ Investor, wie Florian Seibel sagt, einer, der der Firma mehr Chancen im lukrativen US-Geschäft verspricht.

Wie gut schützt die Bundesregierung deutsche Technologien?

Politisch wirft er Fragen auf. Thiels Anteil ist mit weniger als zehn Prozent zu klein für eine Investitionsprüfung durch das Wirtschaftsministerium.

Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher und Leiter der AG Wirtschaft bei den Grünen, sagt auf Handelsblatt-Anfrage zu den Schwellenwerten: „Wenn hochspezialisierte Start-ups technisches Know-how in Deutschland entwickeln, das wir zur Sicherung der kritischen Infrastruktur dringend brauchen, müssen wir auch sicherstellen, dass diese Kapazitäten bei uns erhalten bleiben.“ Es müsse geklärt werden, „ob es Lücken gibt im bestehenden System der Investitionsprüfung“.

Ähnlich sieht es Florian Hahn, der für die Union unter anderem im Verteidigungsausschuss sitzt: „Start-ups – erst recht, wenn sie innovativ neue Technologien hervorbringen oder nutzen – sind genauso zu schützen wie nationale Schlüsseltechnologien“, sagte er. Schwellenwerte seien zu überprüfen: „Hier ist die Bundesregierung – erst recht mit Blick auf die sicherheits- und industriepolitischen Rahmenbedingungen – zum Handeln gefordert.“

Anderer Meinung ist Alexander Müller, verteidigungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag und Reserveoffizier: „Investitionen in unsere Industrie sind grundsätzlich zu begrüßen, weil sie Standorte und Arbeitsplätze sichern“, sagte er. Die vorhandenen Schwellenwerte seien ausreichend, insbesondere für den Fall, „in dem ein Investor aus einem Bündnispartnerland investiert“.

US-Militär kauft bereits Drohnen bei Quantum Systems

Nach Informationen aus Unternehmenskreisen strebt Quantum Systems an, die Finanzierungsrunde noch zu erweitern und insgesamt knapp 20 Millionen Euro einzusammeln. Damit würde sich die Summe, die in das Start-up geflossen ist, auf mehr als 50 Millionen Euro erhöhen.

Die Neuinvestoren, zu denen auch Sanno Capital des Münchner Investors Florian Moerth gehört, sollen Quantum Systems mit einem dreistelligen Millionen-Betrag bewertet haben. Eine Referenz: die US-Firma AeroVironment, die nur im militärischen Sektor agiert und eine Marktkapitalisierung von knapp 1,9 Milliarden Dollar aufweist.

„Die Zukunft unbemannter Flugsysteme liegt weder in der Software noch in der Hardware allein, sondern in der intelligenten Synthese von beidem“, sagte Peter Thiel. Dabei sei Quantum Systems der Konkurrenz einen Schritt voraus.

Jetzt soll der Vertrieb angeschoben werden. Zu den ersten Kunden gehören deutsche Sicherheitsbehörden, die niederländische Armee und das US-Militär, das die Drohnen für maritime Einsatzszenarien nutzt. Das große Ziel ist, die Bundeswehr zu gewinnen.



