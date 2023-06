 Start-ups: Insolvenzen könnten neuen Rekordwert erreichen

In Deutschland könnte die Zahl der Insolvenzen von Start-ups auf einen neuen Höchstwert steigen – weil die Wagniskapitalgeber selbst in Schwierigkeiten sind.

Seit Anfang 2022 haben in der Hauptstadt 86 Start-ups ihr Aus verkündet. (Foto: IMAGO/Dirk Sattler) Berlin

Berlin, Düsseldorf Keine unverpackten Lebensmittel mehr von Alpakas, keine E-Lastenfahrräder von Avocargo und auch keine Badsanierung mehr durch Banovo. All diese Start-ups sind vom Markt verschwunden.

In Deutschland gehen immer mehr Neugründungen pleite, weil sie ihre Kosten nicht mehr decken können – und Wagniskapitalgeber seltener bereit sind, frisches Geld nachzuschießen. Da Start-ups in der Regel in der Anfangsphase nicht profitabel wirtschaften, sind sie auf die Hilfe der Kapitalgeber dringend angewiesen.

Nach exklusiven Berechnungen von Startupdetector für das Handelsblatt meldeten schon im ersten Quartal 67 Start-ups ihre Pleite an, während es im Vorjahreszeitraum nur 39 Jungfirmen waren. Am härtesten traf es Berlin, wo seit Anfang 2022 ganze 86 Start-ups ihr Aus verkündeten. Das sind mehr als doppelt so viele wie in München oder Hamburg.

Vor der Insolvenz des Start-ups kommen die Einsparungen und Stellenstreichungen

