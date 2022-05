Start-ups Trade Republic, N26, Gorillas: Deutsche Einhörner kommen bei Investorensuche auf den Prüfstand

Lange ging es bei den Start-up-Bewertungen immer nur steil aufwärts. Plötzlich zweifeln die Investoren: In den nächsten Wochen könnte es für einige Firmen sogar abwärtsgehen.

N26 und Trade Republic stoßen bei der Investorensuche offenbar auf Schwierigkeiten. Bei Wefox sind die Aussichten auf frisches Geld dagegen gut. (Foto: Laif, akg-images, Trade Republic [M]) N26-Gründer Valentin Stalf, Wefox-Gründer Julian Teicke, Trade-Republic-Gründer Christian Hecker (v.l.)

Düsseldorf, Frankfurt Gleich mehrere deutsche Milliarden-Start-ups erfahren in ihren Finanzierungsrunden offenbar Schwierigkeiten. Aus dem Umfeld der Firmen und Investoren ist zu hören, dass das Fundraising bei Trade Republic, N26 und Gorillas nicht nach Plan laufe. In der derzeitigen Marktsituation fällt es diesen Firmen nun zur Last, dass Bewertungen zuletzt oft mehr vom allgemeinen Hype um Technologie-Aktien anstatt von fundamentalen Kennzahlen getrieben waren.

In Start-up-Kreisen geht bereits die Angst vor „Flat Rounds“ oder sogar „Down Rounds“ um. Gemeint sind Finanzierungsrunden, bei denen die Firmenbewertung nicht weiter steigt oder gar sinkt. Das heißt: Beteiligungsgesellschaften müssen gegebenenfalls abschreiben. Beteiligte Mitarbeiter verlieren oft Geld. Vor allem senden Abwertungen ein äußerst schlechtes Signal in den Markt.