Start-ups Wagniskapitalgeber entwickeln Emissions-Standards

Berlin Beim Investieren geht es um die Rendite. Dutzende Wagniskapitalgeber in den USA und Europa – darunter Microsoft-Investor Tiger Global und Twitter-Geldgeber Union Square Ventures – wollen nun zusätzlich den Klimaaspekt in ihre Investitionsentscheidungen einfließen lassen.

Dafür haben sie die Klimaallianz VCA gegründet. „Das große Ziel ist es, letztlich die gesamte Branche auf klimaneutrale Investitionen zu trimmen“, sagt der Partner des auf Klimatechnologie spezialisierten Berliner Wagniskapitalgebers World Fund, Danijel Visevic, dem Handelsblatt.

Konkret will die Allianz einen Pfad zur Klimaneutralität für junge Start-ups definieren und bei der Umsetzung unterstützen. Dafür werden unter anderem die Emissionen und andere klimaschädliche Faktoren gemessen und ausgewertet. Bisher erfolgt eine einheitliche Bewertung der Klimachancen von Start-ups nur selten. Der World Fund, der unter anderen an dem Batterie-Start-up Customcells und Cylib beteiligt ist, gilt in diesem Bereich als einer der Vorreiter und führt seit Längerem eine solche Potenzialanalyse durch.

Der Berliner Investor gehört zusammen mit 22 anderen zu den Mitgründern der VCA-Klima-Allianz, die nun kräftig wachsen will. Einen Widerspruch zum Renditestreben der Geldgeber macht Visevic nicht aus: „In einer Welt der Dekarbonisierung ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Unternehmen, die dazu beitragen, zu den wertvollsten der nächsten Dekade gehören können“, sagt Visevic.

Entsprechende Investitionen könnten dementsprechend hohen Profit bringen. Seit der Hochphase der Coronakrise seien viele Blasen geplatzt, wie beispielsweise im Fintech-, Krypto- oder Quick-Commerce-Bereich. Mit den VCA-Werkzeugen könne hingegen vermieden werden, in Unternehmen zu investieren, die keine „echten Probleme lösen“.

Wagniskapitalgeber wollen Klimakatastrophe mit bekämpfen

„Es ist entscheidend, dass die Wagniskapitalbranche sich am Kampf gegen die Klimakatastrophe beteiligt und ihre Erfahrung beim Aufbau von Unternehmen einbringt“, sagt Samson Mesele, Partner bei Union Square Ventures.

Laut Visevic legen inzwischen auch die Geldgeber der Fonds mehr Wert darauf, dass sich die Investoren bei Klimatechnologien engagieren. Rückenwind gebe es in diesem Streben auch durch die Politik. Der Inflation Reduction Act (IRA) in den USA sowie der Net Zero Industry Act mit seinen konkreten Marktvorgaben für einzelne Bereiche emissionsfreier Industrien in der EU sorgten dafür, dass das Ganze einen neuen Stellenwert erhalte.

Allerdings sieht der World-Fund-Partner die Vorteile inzwischen bei den USA. „Durch den IRA sind die USA in vergleichsweise kurzer Zeit deutlich nach vorn gesprungen, was die Attraktivität des Standorts und die Subventionen betrifft“, sagt er. Zugleich warnt er davor, sich von der Zinswende und der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation von Investitionen in Klima-Start-ups abbringen zu lassen: „Die Klimakrise wird nicht weniger, nur weil die Zeiten unsicherer werden.“

