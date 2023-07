Streaming Gebühren für geteilte Accounts lohnen sich für Netflix

New York, Düsseldorf Seit Netflix gegen Nutzer vorgeht, die ihre Passwörter mit anderen Haushalten teilen, steigt die Zahl der Kunden deutlich. Die Zahl der Abos legte im zweiten Quartal um 5,9 Millionen zu, wie der Streamingriese am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Das waren etwa drei Mal so viel wie erwartet. Insgesamt zählt Netflix weltweit nun 238,4 Millionen Kunden.

Auch in Deutschland sperrt Netflix seit einigen Wochen den Account von Kunden, die diesen mit Freunden aus anderen Haushalten teilen. Diese müssen hierzulande nun eine Zusatzgebühr von fast fünf Euro pro Monat bezahlen.

Netflix setzt darauf, dass betroffene Kunden lieber zahlen, statt den Dienst zu kündigen. Diese Rechnung scheint bislang aufzugehen. Der Umsatz sei nun in jeder Region höher als vor Beginn des Vorgehens gegen Passwort-Trittbrettfahrer, teilte Netflix mit.

Insgesamt legte der Umsatz um 2,7 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 1,49 Milliarden Dollar nach 1,44 Milliarden Dollar im Vorjahr. Netflix will die neuen Gebühren für das Teilen von Passwörtern auch in 100 weiteren Ländern einführen.

Das Unternehmen hatte damit auf die insbesondere im Vorjahr schwächelnden Abozahlen reagiert. Im Videostreaming-Geschäft herrscht ein stärker werdender Konkurrenzkampf. Finanzstarke Wettbewerber wie Disney oder Amazon gewinnen mit ihren Angeboten und starken Filmmarken neue Nutzer. Netflix gab an, dass weltweit rund 100 Millionen Kunden das Passwort mit Menschen aus anderen Haushalten teilen.

Um den Kundenschwund zu stoppen, hat Netflix auch einen günstigeren Tarif eingeführt, bei dem Nutzer allerdings Werbung hinnehmen müssen. Auch dieses Vorhaben scheint bislang aufzugehen: Die Zahl der Nutzer dieses Tarifs habe sich binnen drei Monaten fast verdoppelt – wenn auch von einem niedrigeren Niveau aus, hieß es. Auch beim Streamingdienst Disney+ entschieden sich zuletzt 40 Prozent der Neukunden für die günstigere Version mit Werbung.

Sparbemühungen der Kunden und Streiks in Hollywood: Netflix drohen neue Probleme

Trotz der guten Entwicklung drohen Netflix neue Probleme. Aufgrund der hohen Inflation und der schwächelnden Wirtschaft wollen Nutzer gerade in Deutschland verstärkt an Streamingdiensten sparen, zeigt eine aktuelle Studie der Beratung Simon-Kucher. Hierzulande planen 30 Prozent der Nutzer, ein Abo zu kündigen. „Die Hürde, neue Kunden zu gewinnen, wird höher“, sagt Lisa Jäger, Streaming-Expertin bei Simon-Kucher.

Zudem gerät die gesamte Film- und TV-Branche wegen des Doppelstreik der Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA unter Druck. Das bedeutet, dass auch Netflix in den kommenden Wochen und Monaten keine neuen Serien-Staffeln mehr produzieren und herausbringen kann. Auch der pünktliche Start von Filmen ist in Gefahr.

Den Demonstranten vor den Zentralen von Netflix, Paramount und Warner Brothers geht es weniger um Gehaltssteigerungen. Sie fürchten, dass mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) weniger Schauspieler und Drehbuchautoren gebraucht werden.

Gewerkschaften wollen klare Regeln für KI

Die Gewerkschaften, denen im US-Filmgeschäft fast alle angehören, wollen klare Regeln für den Einsatz von KI, etwa wenn damit Dialoge geschrieben werden oder wenn ein virtueller Schauspieler nach einem menschlichen Vorbild geschaffen wird.

Unter anderem fordern sie Langfristvergütungen bei Streaming-Serien, die es bisher – anders als im Fernsehen – nicht gibt. Auch wenn eine Streaming-Serie ins Ausland verkauft wird, sollen die Schauspieler wie bei TV-Serien profitieren.

Gewerkschaften fordern klare Regeln für den Einsatz von KI. (Foto: IMAGO/Cover-Images) Proteste vor Netflix-Zentrale

Einige Studios dagegen wollen offensichtlich genau das Gegenteil. Sie haben Vorschläge vorgelegt, nach denen sie alle Rechte an digitalen Ebenbildern von Schauspielern haben. Dann müssten sie auch keine Zahlungen leisten, wenn etwa neue digitale Serien aus vorhandenem Material erfunden und gedreht werden.

Netflix will in Zukunft noch stärker internationale Produktionen nutzen, kündigte das Unternehmen an. „Man muss genre-, kultur- und sprachübergreifend investieren“, teilte das Unternehmen mit und weist auf Serien aus Mexiko, Kolumbien oder Japan hin, die auch in den USA Erfolg haben.

Beobachter sehen darin auch eine Reaktion auf die Streiks der vergangenen Wochen. „Je länger der Streik andauert, umso mehr kann Netflix gegenüber den Wettbewerbern dank seiner breit aufgestellten Videothek und seiner globalen Produktion gewinnen, die von dem Streik unberührt sind“, sagte der Medien- und Technologieexperte Raj Shah vom Beratungshaus Publicis Sapient.

Zurückhaltender Ausblick

Die Sparneigung der Kunden und die Streiks in Hollywood dürften zu dem verhaltenen Ausblick von Netflix beigetragen haben. Der Ausblick auf das laufende Vierteljahr lag unter den Erwartungen. Netflix stellt Erlöse von 8,5 Milliarden Dollar in Aussicht, 200 Millionen weniger als von Experten prognostiziert. „Wir haben zwar stetige Fortschritte gemacht, aber vor uns liegt noch mehr Arbeit, um unser Wachstum zu beschleunigen“, teilte das Unternehmen mit.

Netflix-Aktien fielen am Mittwoch nachbörslich um bis zu fünf Prozent. Beobachter erklären das auch mit Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs zuletzt stark gestiegen war.

