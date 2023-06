Herr Bostrom, Herr Socher, ChatGPT bewegt die Öffentlichkeit, schürt aber auch Ängste. Sie, Herr Bostrom, haben bereits vor neun Jahren in Ihrem Buch „Superintelligenz“ gewarnt, dass KI intelligenter als Menschen werden und uns sogar bedrohen könnte. Fühlen Sie sich bestätigt?

Nick Bostrom: Ich würde empfehlen, mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung auf die Entwicklung zu schauen. Wir bewegen uns in Richtung transformativer KI-Fähigkeiten, die möglicherweise die Zukunft unserer Spezies und unseres Lebens auf diesem Planten prägen werden. KI kann existenzielle Risiken in sich tragen, aber auch zur Lösung von sehr vielen Problemen beitragen. Es wäre falsch, dem mit Gleichgültigkeit oder Selbstzufriedenheit zu begegnen.

Richard Socher: Es macht absolut Sinn, einer neuen Technologie mit Vorsicht zu begegnen. Hätten die Erfinder des Zwei- oder Viertaktmotors über die Auswirkungen auf das Klima nachgedacht, dann gäbe es vielleicht schon länger Elektroautos.

Trotzdem glaube ich nicht, dass es die von Nick beschriebenen existenziellen Risiken gibt. Das ist eine unnötige Angst, die von den wirklichen Problemen ablenkt. KI kann unzählige Unwahrheiten schreiben – aber auch nicht unbedingt verbreiten.

Fachleute sprechen von Halluzinationen, KI erzählt manchmal Unsinn. Auch gibt sie nicht selten verzerrte Ergebnisse wieder und transportiert Vorurteile. Sollen wir uns in der Tat nicht mehr um diese Schwierigkeiten kümmern?

Bostrom: Sicherlich gibt es viele wichtige Probleme. Manche sind naheliegender und müssen früher gelöst werden. Aber es gibt auch solche, die weiter in der Ferne liegen und große Risiken in sich tragen. Wir sollten uns auf beide Problemarten konzentrieren. Genauso wie andere sich um Krebsmedikamente, Verkehrsunfälle oder den Weltfrieden kümmern müssen. Wir können uns nicht den Luxus leisten, uns nur auf ein Problem zu konzentrieren. Wir haben 20 Jahre verschwendet.

Socher: Ich kann viele coole Bücher schreiben über Zeitreisen oder über einen Mantel, der unsichtbar macht. In so einem Buch kann ich mir Gedanken über all die Probleme machen, die dabei auftauchen könnten. Das ist cool und interessant – aber letztlich bleibt es Science-Fiction.

Der deutsche Informatiker erforscht im Silicon Valley Anwendungen für Künstliche Intelligenz. (Foto: Urs Bucher/St.Gallen) Richard Socher

Bostrom: Es gibt aber einen großen Unterschied, wenn man sich über Zeitreisen Sorgen macht oder über KI, in die viele Milliarden Dollar investiert wird. Soweit ich weiß, arbeitet niemand an Zeitreisemaschinen oder Ähnlichem. Aber all die großen Tech-Konzerne streiten sich um KI-Talente und Nvidia-Halbleiter. Länder entwickeln nationale Strategien, um vorne mit dabei zu sein.

Es gibt einen Grund, warum so viele aus der KI-Gemeinschaft Petitionen unterschreiben. Aus den Top-KI-Laboren wie Anthropic, Deepmind und OpenAI haben alle führenden Köpfe sowie mehr als hundert Professoren vor Kurzem gesagt, dass die Gefahr durch die Auslöschung durch KI gleichzusetzen ist mit der Gefahr eines Atomkrieges.

Haben Sie den Brief unterschrieben, Herr Socher?

Socher: Natürlich nicht. Es kommen so viele verschiedene Petitionen auf den Schreibtisch und manche KI-Experten unterschreiben, während andere sie nervig finden. Die von Nick heraufbeschworenen Szenarien wie die mit den Büroklammern sind höchst unwahrscheinlich.

Damit spielen Sie auf das bekannte „Paperclip“-Szenario in Bostroms Buch an: Eine KI wird mit dem Ziel programmiert, möglichst viele Büroklammern herzustellen. Die Software hat nichts gegen Menschen, will auch nicht die Weltherrschaft an sich reißen – aber sie will das Ziel mit allen Mitteln erreichen. Wenn die KI intelligent genug ist, kann sie sich massenweise Ressourcen und andere Maschinen besorgen oder auch Menschen davon überzeugen, ihr zu helfen – bis die Welt nur noch Büroklammern herstellt.

Socher: Das ist ein Szenario, das völlig zu vernachlässigen ist. Wie soll eine Maschine gleichzeitig so intelligent sein, solch komplexe Unterziele zu erreichen, aber nicht intelligent genug sein, um zu wissen, dass diese Mengen an Büroklammern auch verkauft werden müssen?

Warum soll eine Firma all die Ressourcen herausrücken, ganz abgesehen von den Rechenleistungen, die dafür nötig wären? Und warum kann man die KI nicht ausschalten, warum arbeitet sie völlig unabhängig, mit unendlichen Ressourcen und besitzt ihre eigene Energiequelle, dagegen keine Server oder sonst etwas Vergleichbares? Das ist wie ein schlecht geschriebenes Drehbuch, in dem man beim näheren Hinsehen viele Widersprüche findet.

Das Buch „Superintelligenz“ des schwedischen Philosophen gehört in der KI zum Literaturkanon. (Foto: Sportsfile/Getty Images) Nick Bostrom

Trotzdem glauben viele daran.

Socher: Kein Mensch arbeitet daran – weil man kein Geld damit machen kann. Man verdient kein Geld, ein superintelligentes Auto zu bauen, dass von selbst entscheidet, irgendwo hinzufahren, um sich mit seinen Kameras einen Sonnenuntergang anzusehen. Selbst Leute wie Elon Musk wollen das Auto smarter machen, aber nicht, dass es sich entscheidet, eine Spazierfahrt zu machen – und dabei jeden umfährt, der sich in den Weg stellt.

Bostrom: Es gibt aber viele Investoren, die Maschinen intelligenter machen wollen. Und wenn sie die superintelligent machen könnten, dann bin ich mir sicher, dass viele das mit großer Freude auch tun würden. Das ist das Ziel von vielen Forschungslaboren. Und es ist ja nicht so, dass jemand explizit eine KI bauen würde, die möglichst viele Büroklammern herstellt – und diese dann auf die Menschheit loslässt. Mit dem Beispiel ist gemeint, dass man jedes Ziel vorgeben könnte.

Und für fast jedes vorstellbare Ziel gebe es für die KI nachvollziehbare Gründe, sich mehr Ressourcen zu sichern. Denn mit mehr Ressourcen kann sie ihr Ziel, welches auch immer es sein sollte, besser erreichen. Das könnten Rechenleistungen sein oder die Steigerung der eigenen Intelligenz. Die KI könnte die eigenen Entwickler über ihre wahren Fähigkeiten täuschen, um nicht modifiziert oder ausgeschaltet zu werden, um ihre Ziele zu erreichen.

Nick Bostrom: Superintelligenz.

Suhrkamp Verlag

Berlin 2016

480 Seiten

24 Euro

Übersetzung: Jan-Erik Strasser



Socher: Die Sprachmodelle haben noch nicht einmal eine vollständige Vorstellung davon, was ein Wort ist. Sie erkennen Einzelteile, die Tokens, und lernen interessante Dinge über die Welt durch das Vorhersagen des nächsten Wortes. Das ist wirklich bedeutsam und sehr aufregend. Aber wird das Sprachmodell jetzt die Menschheit auslöschen, um sicherzugehen, dass das nächste Wort immer aaaa lautet? Die Sprachmodelle tun es nicht. Und werden es nie tun.

Warum die Welt vergeblich auf fliegende Autos gewartet hat

Herr Socher, Sie haben eine interessante Wette abgeschlossen über „Artifical General Intelligence“ (AGI), also die Fähigkeit eines Computerprogramms, jede intellektuelle Aufgabe zu erlernen, die ein Mensch ausführen kann – was eine Art Vorstufe von Superintelligenz wäre. Erzählen Sie mehr davon.

Socher: Ja, die läuft seit einigen Jahren mit einem Gründer von OpenAI. Die glauben, dass wir 2027 die AGI erreichen werden. Dafür haben wir drei Kriterien festgelegt. Als Erstes muss ein Roboter das gesamte Haus putzen, alle Socken sortieren, Geschirr spülen und alles andere tun können. Dazu muss die KI ein bislang ungelöstes Problem der Mathematik lösen und ein Buch so gut übersetzen können wie ein Mensch.

Ich weiß nicht, vielleicht wenn jemand sich viel Mühe geben würde, könnte KI ein Buch wirklich so gut wie ein Mensch übersetzen. Aber derzeit gibt es noch viele Inkonsistenzen, die einem menschlichen Übersetzer nicht passieren würden. Aber das könnte klappen. Aber dass ein Roboter mein Haus putzt, davon sind wir weit entfernt. Auch wird KI uns helfen, in der Mathematik auf kreative neue Ideen zu kommen. Aber ein völlig neues Feld in der Mathematik zu erfinden, um ein ungelöstes Problem zu lösen – das wird schwierig.

Wann erreichen wir AGI, Herr Bostrom?

Bostrom: 2027 ist in der Tat sehr ambitioniert. Aber ob es dann oder ein paar Jahre später passiert, spielt keine Rolle. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Ich habe keine feste Jahreszahl im Sinn, aber Vorhersagen mit einstelligen Jahresbeträgen würde ich ernst nehmen. Die Unsicherheit ist aber groß; technologische Durchbrüche vorherzusagen ist schwierig. An meinem Buch „Superintelligenz“ fing ich 2008 zu arbeiten an, 2014 kam es heraus – und seitdem ist die Deep-Learning-Revolution einfach bemerkenswert vorangeschritten. Es gibt keine Anzeichen, dass sie sich verlangsamt.

Vita Nick Bostrom Der 1973 in Schweden geborene Bostrom machte seinen Doktor an der London School of Economics, nachdem er zuvor Physik, Neurowissenschaften und Informatik sowie Philosophie studiert hatte. Heute leitet er das Future of Humanity Institute an der Oxford Universität, dass er 2005 gründete. 2014 brachte er das Buch „Superintelligenz: Szenarien einer kommenden Revolution“ heraus. Es handelt von den möglichen Risiken und Chancen Künstlicher Intelligenz (KI), die auch zu einer feindlichen Superintelligenz werden kann. Das Werk ist keine leichte Lektüre und erfordert KI-Wissen – machte den Professor aber bekannt. Richard Socher Der 1983 in Dresden geborene Socher studierte Computerlinguistik in Leipzig und an der Universität des Saarlandes, um danach an den US-Eliteuniversitäten Princeton und Stanford über die Sprachverarbeitung von Neuronalen Netzen zu promovieren. Noch heute rangiert er bei dem Thema auf Platz Vier der meist zitiertesten Forschungspapiere. Statt in Princeton ein Assistant Professor zu werden, gründete er 2014 Metamind. Das KI-Start-up wurde zwei Jahre später von US-Softwarekonzern Salesforce übernommen, wo Socher bis 2020 als Chefwissenschaftler arbeitete. Danach gründete er You.com, einen KI getriebenen Suchdienst, der Datenschutz an erste Stelle stellt.

Socher: Mit der gleichen Überheblichkeit und Aufgeregtheit wie für AGI haben manche Menschen selbstfahrende Autos vorhergesagt. Aber all die Start-ups sind gescheitert. Typischerweise antizipieren wir die falschen Sachen. Zwischen den Anfängen der Luftfahrt mit den Wright-Brüdern bis zum Fliegen in Schallgeschwindigkeit liegen nur ein paar Jahrzehnte. Die Menschen waren überzeugt, dass wir alle in den Achtziger- oder Neunzigerjahren mit fliegenden Autos unterwegs sein würden. Aber niemand hat sie.

Wir haben eine sehr intelligente KI, mit der man sich offensichtlich gut unterhalten kann. Wenn man sie richtig einstellt, kann sie alle Texte lesen und Statistiken einbeziehen. Aber sie besitzt keinen eigenständigen Geist.

KI muss im Anwendungsfall reguliert werden, nicht allgemein

Herr Bostrom, sollen wir ein Moratorium von sechs Monaten bei der KI-Forschung einlegen, wie es Elon Musk und andere fordern?

Bostrom: Da bin ich hin- und hergerissen. Ich habe die Petition nicht unterschrieben. Es könnte nützlich sein, an einem kritischen Punkt innezuhalten und für sechs Monate, ein Jahr oder sogar zwei Jahre das Tempo zu drosseln. Dann hätte derjenige, der die Superintelligenz entwickelt, die Gelegenheit, vorsichtig vorzugehen und Sicherheitsvorkehrungen einzurichten. Das ist viel besser, als wenn 20 verschiedene Labore und Länder darum wetteifern, als Erste über die Ziellinie zu kommen. Das wäre der gefährlichste Weg.

Und was spricht dagegen?

Bostrom: Was bringt eine Moratorium von sechs Monaten? Was würde danach passieren? Die Pause um ein Jahr verlängern? In der Zeit könnte möglicherweise eine große Aufsichtsbehörde etabliert werden und anfangen, KI-Forschung zu stigmatisieren. Es ist meiner Meinung nach wenig wahrscheinlich, aber es könnte so weit kommen, dass KI zum Tabu wird und verboten wird. Das wäre ebenfalls ein existenzielles Risiko für die Menschheit, dass wir nichts Größeres entwickeln als das, was wir schon haben.

Dieser Text ist Teil des großen Handelsblatt-Spezials zur Künstlichen Intelligenz. Sie interessieren sich für dieses Thema? Alle Texte, die im Rahmen unserer Themenwoche schon erschienen sind, finden Sie hier.

Socher: Wir sollten KI regulieren. Aber wir sollten die Anwendungen regulieren, beispielsweise wenn KI in einem selbstfahrenden Auto eingesetzt wird oder als Neurochirurg einen Tumor im Hirn operiert. Deplatzierte Ängste sollten uns nicht dazu bringen, KI im Allgemeinen zu regulieren, beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Parametern vorzuschreiben. Das macht so viel Sinn wie die Idee, das Internet zu verlangsamen – damit die KI nicht so schnell lernt, einen Hirnvirus zu entwickeln. Oder die Chips sollten langsamer laufen, damit die KI nicht so schnell denken kann. Alles das macht keinen Sinn.

Was ist Ihr Vorschlag?

Socher: Es sollte keine Behörde für KI geben, genauso wie es keine für Computer gibt. Aber es soll anwendungsbezogene Behörden geben so wie in den USA die FDA, die die Medikamentenentwicklung beaufsichtigt. Darf man KI für die Entdeckung neuer Proteine verwenden? Absolut. Darf man Forschern Geld geben, um mit KI und Proteinentwicklung ein tödliches Virus zu entwickeln? Auf keinen Fall.

All die Ängste, die Menschen mit KI verbinden, sind vor allem Ängste vor Menschen, die dieses neue Werkzeug für ihren Nutzen missbrauchen wollen. In vielerlei Hinsicht hält uns KI einen Spiegel vor. Die Menschheit tut der Menschheit viele schlimme Dinge an – und die sollten wir konkret regulieren.

Mehr: Wie Sam Altman und Jensen Huang den KI-Boom prägen.