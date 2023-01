Studie Anteil von Frauen in Tech-Berufen in Europa könnte weiter zurückgehen

Die Frauenquote in Technologiejobs liegt laut McKinsey derzeit nur noch bei 22 Prozent. Wenn es gelinge, den Rückgang aufzuhalten, wäre der Fachkräftemangel entschärft – und das BIP stiege.

Allein in Deutschland fehlen 780.000 Arbeitskräfte im Technologieumfeld. Auch weil sich nur wenige Frauen für Jobs in Tech-Branchen entscheiden. (Foto: Tetra images/Getty Images) Frauen in einem Serverraum

Berlin Bereits jetzt wird nur etwas mehr als jede fünfte Stelle in einem Technologie-Unternehmen innerhalb der Europäischen Union von Frauen besetzt. Dieser Anteil könnte noch zurückgehen. Zu diesem Schluss kommt die Wirtschaftsberatung McKinsey in ihrer jüngsten Analyse zu Frauen in Tech-Jobs.

Ohne Gegenmaßnahmen könne die Frauenquote wegen des rückläufigen Anteils von Absolventinnen in technischen Berufen auf 21 Prozent sinken, heißt es. Hinzu kommt, dass die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) trotz sehr guter Jobperspektiven deutlich gesunken ist.

„Der Mangel an Geschlechterdiversität in Europas Technologielandschaft führt zu erheblichen Nachteilen für Beschäftigte, Innovation und die gesamte europäische Gesellschaft“, sagt einer der Studienautoren, Sven Blumberg. Allein in Deutschland fehlten 780.000 Arbeitskräfte im Technologieumfeld. Der Bedarf könne durch den männlich geprägten Talentpool nicht gedeckt werden.