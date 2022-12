Suchmaschinenbetreiber Google will gegen 165-Millionen-Euro-Strafe in Indien vorgehen

Indische Wettbewerbshüter hatten Google den Missbrauch seiner Markstellung vorgeworfen. Der US-Konzern will nun Beschwerde gegen die verhängte Strafe einreichen.

Die Wettbewerbskommission warf Google unter anderem vor, die dominante Rolle seines Android-Betriebssystems missbraucht zu haben, um sein Hauptgeschäft der Online-Suche zu stärken. (Foto: Reuters) Google-Logo

Neu Delhi Google will gerichtlich gegen eine Millionenstrafe der indischen Wettbewerbsbehörde vorgehen, wie ein Unternehmenssprecher der dpa am Freitag sagte. Die Wettbewerbshüter hatten im Oktober ein Bußgeld in Höhe von 13,4 Milliarden Rupien (165 Millionen Euro) gegen Google verhängt, weil der Suchmaschinenbetreiber die dominante Rolle des eigenen Android-Betriebssystems missbraucht habe, um das Hauptgeschäft zu stärken.

Die Entscheidung der Wettbewerbshüter sei ein großer Rückschritt für indische Nutzer und Geschäfte, die den Sicherheitsmerkmalen von Android vertrauten und sie könne möglicherweise die Kosten für Mobilgeräte in die Höhe treiben, begründete Google den Schritt.

In der Begründung der indischen Wettbewerbskommission hieß es, mit den vorinstallierten Google-Apps würden Android-Nutzer dazu bewegt, die Google-Suche zu nutzen. Die Wettbewerbskommission wies Google an, Änderungen vorzunehmen – unter anderem die Möglichkeit, Google-Apps zu deinstallieren.

Indien ist als bald offiziell bevölkerungsreichstes Land der Welt ein interessanter Wachstumsmarkt für Google und andere Silicon-Valley-Firmen. Android-Handys sind in Indien sehr beliebt.

