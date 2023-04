Sundar Pichai Trotz Sparkurs und Entlassungen: Google-Chef verdient 226 Millionen Dollar

Der CEO der Google-Mutter Alphabet hat vergangenes Jahr 226 Millionen Dollar erhalten. Gleichzeit hat der Manager seinem Unternehmen einen Sparkurs verschrieben.

Der Manager hat 2022 eine Gesamtvergütung von 226 Millionen Dollar erhalten. (Foto: Reuters) Sundar Pichai

Düsseldorf Erst im Januar hat die Google-Mutterfirma Alphabet eine der größten Entlassungswellen der Firmengeschichte angekündigt: 12.000 Stellen werden abgebaut, rund sechs Prozent der globalen Belegschaft. Nun wird bekannt, dass Alphabet-Chef Sundar Pichai zu den am besten verdienenden Managern der Welt zählt.

Pichai hat im vergangenen Jahr eine Gesamtvergütung von 226 Millionen Dollar erhalten, schrieb der Konzern am Freitag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Der 50-Jährige verdient damit ungefähr 800-mal so viel wie ein Durchschnittsangestellter bei Google. Das Durchschnittssalär liegt bei fast 280.000 US-Dollar.

Der Großteil der CEO-Entlohnung, rund 218 Millionen Dollar, erklärt sich mit Aktienzuteilungen. Solche Beteiligungen erhält Pichai alle drei Jahre – zuletzt für das Jahr 2019. Damals belief sich seine Gesamtvergütung auf 281 Millionen Dollar.