T-Mobile US Telekom-Tochter baut 5000 Stellen in den USA ab – Vorbote für Deutschland?

Der Mobilfunker will rund sieben Prozent der Belegschaft abbauen. Dabei hatten die Telekom zunächst zusätzliche Stellen auf ihrem wichtigsten Markt versprochen.

Die Entlassungswelle steht im Widerspruch zu den Aussagen des Top-Managements vor wenigen Jahren. (Foto: AFP/Getty Images) Filiale von T-Mobile in Washington

San Francisco Auf dem wichtigsten Markt der Deutschen Telekom steht ein drastischer Personalabbau bevor. 5000 Stellen würden in den kommenden Wochen gestrichen, kündigte der Chef der Tochtergesellschaft T-Mobile US, Mike Sievert, am Donnerstag an. „Dies ist eine große Veränderung, die für unser Unternehmen ungewöhnlich ist“, schrieb Sievert in einer E-Mail in die Belegschaft des Mobilfunkanbieters, die dem Handelsblatt vorliegt.

Von den Entlassungen seien vor allem die Bereiche Verwaltung und zu Teilen auch Technik betroffen. In der Kundenbetreuung werde nicht gespart, erklärte Sievert. Als Begründung für die Entlassung verwies der Manager auf steigende Kosten für das Unternehmen: „Was es braucht, um Kunden zu gewinnen und zu binden, ist wesentlich teurer als noch vor einigen Quartalen.“