Tech-Investor Softbank prüft Partnerschaft zwischen seiner Tochter Arm und Samsung

Tokio/Seoul Der japanische Technologieinvestor Softbank will mit der südkoreanischen Samsung über eine Partnerschaft mit seiner Chip-Designer-Tochter Arm sprechen. Softbank-Chef und Gründer Masayoshi Son teilte am Donnerstag mit, mit Samsung ein Treffen zu planen, um eine strategische Allianz zwischen den Südkoreanern und Arm zu prüfen.

Samsung-Vize Jay Y. Lee hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass Masayoshi Son voraussichtlich im kommenden Monat nach Seoul komme. Südkoreanische Medien hatten spekuliert, dass Samsung an einer Beteiligung an Arm interessiert sein könnte. Samsung wollte keine Stellungnahme abgeben.

Softbank hatte Arm, dessen Technologie im iPhone von Apple und in fast allen anderen Smartphones steckt, im Jahr 2016 für 32 Milliarden Dollar gekauft. Nach langem Ringen mit den Wettbewerbsbehörden war Anfang des Jahres der 80 Milliarden Dollar schwere Verkauf des Chip-Designers an den US-Konzern Nvidia geplatzt.

